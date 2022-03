Europa League, Viertelfinale: Datum, Termine, Auslosung, Spielplan

Nach Beendigung des Achtelfinales steht in der Europa League bereits das Viertelfinale an. Datum, Termine, Auslosung, Spielplan - SPOX liefert Euch die wichtigsten Infos zur Runde der letzten Acht.

Mit RB Leipzig steht bereits ein Viertelfinalist der Europa League 2021/22 fest. Der Bundesligist zog kampflos in die Runde der letzten Acht ein, da Achtelfinalgegner Spartak Moskau nach dem Ausschlusses russischer Mannschaften durch die Europäische Fußball-Union (UEFA) und dem Weltverband FIFA aus dem Wettbewerb genommen wurde.

Die weiten sieben Viertelfinalisten stehen am heutigen Abend nach Beendigung der Achtelfinal-Rückspiele fest. Gute Chancen auf das Viertelfinale hat Eintracht Frankfurt nach dem 2:1-Auswärtssieg bei Real Betis Sevilla. Auch Bayer Leverkusen kann das Viertelfinale nach der 2:3-Niederlage bei Atalanta Bergamo heute noch erreichen.

© getty Die Viertelfinal-Auslosung der Europa League findet am 18. März in Nyon statt.

Europa League, Achtelfinale: Die Paarungen im Überblick

Rückspiel-Termin Begegnung Hinspiel 17. März, 18.45 Uhr Roter Sten Belgrad - Glasgow Rangers 0:3 17. März, 18.45 Uhr AS Monaco - Sporting Braga 0:2 17. März, 18.45 Uhr Bayer Leverkusen - Atalanta Bergamo 2:3 17. März, 18.45 Uhr Galatasaray Istanbul - FC Barcelona 0:0 17. März, 21 Uhr Eintracht Frankfurt - Real Betis Sevilla 2:1 17. März, 21 Uhr West Ham United - FC Sevilla 0:1 17. März, 21 Uhr Olympique Lyon - FC Porto 1:0

Europa League, Viertelfinale: Auslosung

Sind die acht Viertelfinalisten ermittelt, steht natürlich erst einmal die Auslosung an. Diese findet am Freitag, 18. März, im Hauptquartier der UEFA im schweizerischen Nyon statt. Dort werden ab 13.30 Uhr die Viertelfinalduelle ausgelost. Im Anschluss erfolgt gleich die Auslosung des Halbfinales.

Wichtig zu wissen: Ab dem Viertelfinale gibt es keine Setzliste und keinen Länderschutz mehr. Das heißt, dass im Viertelfinale auch Duelle zwischen zwei Teams aus einem Verband möglich sind, beispielswiese RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt - sollte die Eintracht ins Viertelfinale einziehen.

Europa League, Viertelfinale: Datum, Termine, Spielplan

Wann das Viertelfinale stattfindet, steht bereits fest. Die Hinspiele sind für den 7. April terminiert, die Rückspiele steigen eine Woche später am 14. April.

Weiter geht es am 28. April und dem 5. Mai mit den Hin- und Rückspielen des Halbfinales. Das Finale findet am am 18. Mai in Sevilla statt.

Europa League 2021/22: Die Termine im Überblick