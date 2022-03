Das Achtelfinale der Europa League geht heute los. Zwei Spiele stehen auf dem Plan. Um welche es sich dabei handelt und wie Ihr sie live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Europa League, Achtelfinale: Die heutigen Hinspiele im Überblick

Nach der Playoff-Runde geht es in der Europa League am heutigen Mittwoch, den 9. März, mit dem Achtelfinale weiter. Drei deutsche Mannschaften haben es in die Runde der letzten 16 geschafft, darunter auch Eintracht Frankfurt, das heute gegen Real Betis Sevilla das Hinspiel bestreitet. Der Anpfiff erfolgt um 18.45 Uhr. Im zweiten Achtelfinal-Hinspiel, das ebenfalls um 18.45 Uhr losgeht, sind zudem der FC Porto und Olympique Lyon im Einsatz.

Die übrigen fünf Hinspiele (RB Leipzig zieht nach dem Ausschluss von Spartak Moskau kampflos ins Viertelfinale ein) steigen allesamt morgen. Die Rückspiele sind für den 17. März geplant.

Datum Anpfiff Heim Auswärts Mittwoch, 9. März 2022 18.45 Uhr FC Porto Olympique Lyon Mittwoch, 9. März 2022 18.45 Uhr Real Betis Sevilla Eintracht Frankfurt

© getty Real Betis Sevilla ist der Gegner von Eintracht Frankfurt im Achtelfinale der Europa League.

Europa League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

Im Free-TV wird keines der beiden Partien übertragen, das heißt jedoch nicht, dass es die Spiele nirgends zu sehen gibt. RTL+ überträgt Real Betis Sevilla gegen Eintracht Frankfurt nämlich im Livestream. Um den Livestream jedoch nutzen zu können, wird ein Abonnement benötigt. Es werden zwei Abo-Varianten angeboten: RTL+ Premium für 4,99 Euro pro Monat und RTL+ Premium Duo für 7,99 Euro pro Monat. Außerdem könnt Ihr Euch für 9,98 Euro den Season Pass holen. Damit bekommt Ihr Zugriff auf die komplette K.o.-Runde der UEFA Europa League und der UEFA Europa Conference League. FC Porto vs. Olympique Lyon gibt es von RTL+ präsentiert bei OneFootball zu sehen.

In Österreich ist Sky für die Übertragung beider Spiele im Pay-TV und im Livestream zuständig.

Europa League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im Liveticker

Beide Spiele bieten wir bei SPOX ebenfalls live an - nämlich in Form von Livetickern. Dank der Liveticker wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf beiden Spielplätzen geschieht. Tore, Verlängerung, Elfmeterschießen - Ihr verpasst garantiert nichts.

Hier geht es zum Liveticker der Partie Real Betis Sevilla vs. Eintracht Frankfurt.

Hier geht es zum Liveticker der Partie FC Porto vs. Olympique Lyon.

Europa League, Achtelfinale: Die morgigen Hinspiele

Neben der Eintracht sind aus der Bundesliga RB Leipzig und Bayer Leverkusen noch im Rennen um die Europa-League-Trophäe. Während es die Frankfurter und die Leverkusener als Gruppensieger ins Achtelfinale geschafft haben, mussten die Roten Bullen einen Umweg machen und als Gruppendritte der Champions League zuerst in die Europa-League-Playoffs, wo sie sich gegen Real Sociedad mit 5:3 nach Hin- und Rückspiel durchgesetzt haben. Borussia Dortmund hingegen schied in den Playoffs gegen den schottischen Traditionsklub Glasgow Rangers mit 4:6 aus.