In den Playoffs der Europa League stehen sich der SSC Neapel und der FC Barcelona gegenüber. Bei SPOX könnt Ihr das Rückspiel heute im Liveticker mitverfolgen.

Für den SSC Neapel und den FC Barcelona geht es heute um den Einzug ins Achtelfinale der Europa League. Nach dem 1:1-Unentschieden haben beide Mannschaften noch Chancen auf ein Weiterkommen. Um nichts zu verpassen, lest einfach im Liveticker von SPOX mit.

SSC Neapel vs. FC Barcelona / Spielbeginn 21 Uhr Tore Meret - di Lorenzo, Koulibakly, Rrahmani, Mario Rui - Fabian, Demme - Elmas, Zielinski, Insigne - Osimhen Aufstellung SSC Neapel ter Stegen - Jordi Alba, Pique, Aruajo, Dest - Busquets, de Jong, Pedri - Ferran Torres, Aubameyang, Traore Aufstellung FC Barcelona Gelbe Karten

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

SSC Neapel vs. FC Barcelona: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: SSC Neapel oder FC Barcelona - wer schafft es ins Achtelfinale der Europa League? Das wird heute entschieden, wenn sich die Klubs zum zweiten Mal binnen sieben Tagen gegenüberstehen. Das Hinspiel ging mit 1:1 aus. Was Ihr noch wissen müsst: Die Auswärtstorregel ist nicht mehr gültig. Sollte also auch das heutige Rückspiel unentschieden enden, gibt es eine Verlängerung.

Vor Beginn: Das Spiel wird im Diego Armando Maradona Stadion in Neapel ausgetragen. Spielbeginn ist um 21 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Europa League! Der SSC Neapel und der FC Barcelona treffen im Rahmen der Playoffs zum Rückspiel aufeinander.

SSC Neapel vs. FC Barcelona: Europa League heute im TV und Livestream

Um die Übertragung der Partie kümmert sich RTL. Zwar nicht im Free-TV, dafür im Livestream bei RTL+ bietet der Privatsender SSC Neapel vs. Barcelona an. Dafür braucht Ihr ein Abonnement. Dieses kostet Euch entweder 4,99 Euro je Monat für RTL+ Premium oder 7,99 Euro pro Monat für RTL+ Premium Duo. In beiden Fällen steht Euch ein kostenloser Probemonat zu.

Darüber hinaus könnt Ihr auch den Season Pass für 9,98 Euro erwerben. Damit könnt Ihr alle K.o.-Spiele der Europa League schauen.

Europa League, Playoffs: Die Rückspiele im Überblick

Datum Heim Anpfiff Gast Hinspiel-Ergebnis Donnerstag, 24. Februar Betis Sevilla 21.00 Uhr Zenit St. Petersburg 3:2 Donnerstag, 24. Februar SSC Neapel 21.00 Uhr FC Barcelona 1:1 Donnerstag, 24. Februar Sporting Braga 21.00 Uhr Sheriff Tiraspol 0:2 Donnerstag, 24. Februar Glasgow Rangers 21.00 Uhr Borussia Dortmund 4:2 Donnerstag, 24. Februar Dinamo Zagreb 18.45 Uhr FC Sevilla 1:3 Donnerstag, 24. Februar Lazio Rom 18.45 Uhr FC Porto 1:2 Donnerstag, 24. Februar Olympiakos Piräus 18.45 Uhr Atalanta Bergamo 1:2 Donnerstag, 24. Februar Real Sociedad 18.45 Uhr RB Leipzig 2:2