In der Europa League finden am heutigen Donnerstag die Hinspiele der Playoffs statt. Wie Ihr die Partien live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Das Warten hat endlich ein Ende. Rund zwei Monate ist es bereits her, seit die Auslosung der K.o.-Phase stattfand. Jetzt ist es so weit: Die Playoffs der Europa League werden ausgetragen. Innerhalb von zwei Wochen werden die Hin- und Rückspiele absolviert. Mit dem BVB und RB Leipzig müssen auch zwei deutsche Klubs in den Playoffs antreten.

Die Dortmunder bekommen es am heutigen Donnerstag, den 17. Februar, daheim mit den Rangers zu tun. RB Leipzig tritt in der heimischen Red Bull Arena gegen Real Sociedad San Sebastian an. Insgesamt kämpfen in den Europa League Playoffs 16 Mannschaften um den Einzug in das Achtelfinale.

Europa League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

Die Mediengruppe RTL hat sich alle Free-TV und Pay-TV-Rechte der Europa League für die kommenden drei Jahre gesichert. Die heutigen Partien könnt Ihr auf RTL, RTLNitro und dem Streamingportal RTL+ verfolgen.

Der Season Pass, mit dem Ihr auf RTL+ die komplette K.o.-Runde der Europa League sowie Europa Conference League verfolgen könnt, ist für 9,98 Euro erwerbbar.

Auf RTL+ sind pro Spieltag bis zu acht Spiele aus der Europa League live im Einzelspiel oder in der Konferenz zu sehen. Im Free-TV auf RTL oder RTLNitro wird pro Spieltag ein Spiel live übertragen, wobei es sich dabei um eine Partie mit deutscher Beteiligung handelt, solange deutsche Mannschaften im Wettbewerb vertreten sind.

Des Weiteren werden für Euch ausgewählte Spiele auf OneFootball im Livestream verfügbar sein.

Alle Europa League interessierten aus Österreich können die Hinspiele der Playoffs noch dazu auf Sky Sport Austria verfolgen.

© getty So verpasst Ihr keine Spiele der Europa League Playoffs.

Playoffs der Europa League: Die Paarungen im Überblick