In der Europa League finden am heutigen Donnerstag die Rückspiele im Rahmen der Qualifikation zum Achtelfinale im Einsatz. Auch deutsche Klubs sind im Einsatz. SPOX erklärt, wie sich die Partien live im TV und Livestream erleben lassen.

Runde zwei in der Qualifikation zum Achtelfinale der UEFA Europa League. 16 Vereine kämpfen am heutigen Donnerstag, den 24. Februar final darum, in die Runde der letzten 16 einzuziehen. Nur die Hälfte wird es schaffen.

Es treten seit vergangener Woche gegeneinander an: die Gruppendritten der Champions League und die Gruppenzweiten der Vorrunde der Europa League. Mit Borussia Dortmund und RB Leipzig sind auch zwei Bundesligisten in dieser Zwischenrunde vertreten.

Heute Abend steigen die jeweiligen Rückspiele. SPOX teilt mit, wer wann auf wen trifft und wo die Begegnungen jeweils live im TV und Livestream gezeigt werden.

© getty Um diesen Pokal geht es in der Europa League.

Europa League: Duelle bei der Qualifikation zum Achtelfinale

Je vier Spiele beginnen um 18.45 Uhr und 21 Uhr. Aus deutscher Sicht: Die Leipziger gastieren am früheren Abend bei Real Sociedad, das Hinspiel ging 2:2 aus. Zur Information: Die Auswärtstorregel gilt nicht mehr.

Später tritt der BVB dann bei den Glasgow Rangers an, dabei wird er einen Kraftakt brauchen, um doch noch weiterzukommen. Das Hinspiel ging nämlich mit einem 4:2 an die Schotten.

Alle Partien im Überblick:

Termin Begegnung Hinspiel 24. Februar, 18.45 Uhr Dinamo Zagreb - FC Sevilla 1:3 24. Februar, 18.45 Uhr Olympiakos Piräus - Atalanta Bergamo 1:2 24. Februar, 18.45 Uhr Real Sociedad - RB Leipzig 2:2 24. Februar, 18.45 Uhr Lazio Rom - FC Porto 1:2 24. Februar, 21.00 Uhr SSC Neapel - FC Barcelona 1:1 24. Februar, 21.00 Uhr Real Betis - Zenit St. Petersburg 3:2 24. Februar, 21.00 Uhr Glasgow Rangers - Borussia Dortmund 4:2 24. Februar, 21.00 Uhr Sporting Braga - Sheriff Tiraspol 0:2

Europa League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

So wie in der vergangenen Woche lässt sich auch in dieser ein Europa-League-Spiel live im Free-TV verfolgen. Die Rechte für die Übertragung liegen in Deutschland bei RTL, das donnerstags immer ein 21-Uhr-Spiel zeigt. Diesmal ist es das Rückspiel von Dortmund.

Alle anderen Aufeinandertreffen - also unter anderem Real Sociedad gegen RB Leipzig - bietet RTL im Livestream an, zur Verfügung steht hierfür die Plattform RTL+. Wichtig zu wissen: RTL+ ist kostenpflichtig. Für das Premium-Abo zahlt man 4,99 Euro pro Monat (u.a. Stream auf einem Endgerät abrufbar), das Premium-Duo-Paket (u.a. Stream auf zwei Endgeräten parallel abrufbar) ist für 7,99 Euro pro Monat zu haben.

Abgesehen davon kann man sich auch gleich einen Saisonpass sichern, wenn man sich sicher ist, auch die restlichen Europa-League-Runden verfolgen zu wollen. RTL+ verkauft diesen für 9,98 Euro, er umfasst zudem auch alle restlichen Partien in der Conference League.

Europa League 2022: Termine