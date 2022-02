Im Zuge der Europa-League-Playoffs kämpft der BVB gegen die Rangers um den Einzug in das Europa-League-Achtelfinale. Heute findet diesbezüglich das Hinspiel statt. Wo Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Durch das schlechtere Torverhältnis ist der BVB in der Champions-League-Gruppenphase ausgeschieden. Doch da die Borussia in Gruppe C den dritten Platz belegt hat, dürfen die Dortmunder in der Europa League weitermachen. Im heutigen Heimspiel gegen die Rangers wird von Trainer Marco Rose und seiner Mannschaft ein Sieg erwartet.

Die Glasgow Rangers konnten sich gar nicht erst für die Champions League qualifizieren. Und auch in der Europa League kamen die Rangers nicht über den zweiten Platz in der Gruppenphase hinaus, wodurch sie jetzt in den Playoffs um den Achtelfinaleinzug zittern müssen. Mit dem BVB hat der amtierende schottische Meister eines der schwersten Lose abbekommen.

BVB vs. Rangers, Übertragung: Playoffs in der Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Anstoß, Stadion, Ort

Wettbewerb: Europa League-Playoffs, Hinspiel

Europa League-Playoffs, Hinspiel Datum & Uhrzeit: 17. Februar, 18:45 Uhr

17. Februar, 18:45 Uhr Austragungsort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Dortmund TV-Übertragung: RTL+

© getty Axel Witsel trifft mit dem BVB in der Europa League auf die Rangers.

BVB vs. Rangers, Übertragung: Playoffs in der Europa League heute live im TV und Livestream

BVB vs. Rangers wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Die Mediengruppe RTL hat sich die Rechte an der Europa League gesichert, zeigt jedoch nur eine Auswahl an Spielen im Free-TV.

BVB vs. Rangers wird dagegen nur auf RTL+ zu sehen sein, was früher als TV Now bekannt war. Der Season Pass, mit dem Ihr dort die komplette K.o.-Runde der Europa League sowie Europa Conference League verfolgen könnt, ist für 9,98 Euro erwerbbar.

Alle an der Europa League Interessierten aus Österreich können die Partie noch dazu auf Sky Sport Austria und TV24 verfolgen.

BVB vs. Rangers, Übertragung: Playoffs in der Europa League heute live im Liveticker

Ihr könnt nicht auf die Livebilder zugreifen, wollt aber trotzdem den BVB in der Europa League verfolgen? Kein Problem, dafür gibt es die SPOX-Liveticker! Mit dem Ticker bekommt Ihr im Minutentakt alle wichtigen Informationen rund um das Spielgeschehen aus Dortmund.

Hier geht es zum Liveticker: BVB vs. Rangers.

Hier geht es zur Konferenz.

BVB vs. Rangers, Übertragung: Playoffs in der Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellung

BVB: Kobel - Guerreiro, Zagadou, Hummels, Akanji - Witsel, Dahoud - Bellingham, Reus, Brandt - Malen

Kobel - Guerreiro, Zagadou, Hummels, Akanji - Witsel, Dahoud - Bellingham, Reus, Brandt - Malen Rangers: McLaughlin - Barisic, Helander, Sands, Zukowski - Davis, Diallo - Sakala, Ramsey, Wright - Roofe

Europa League: Die Playoffs im Überblick