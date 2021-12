Europa League: Auslosung für die Playoffs der K.o.-Runde heute im Liveticker

Borussia Dortmund und RB Leipzig erfahren heute ihre Gegner in den Playoffs der K.o.-Runde in der Europa League. Hier könnt Ihr die Auslosung im Liveticker verfolgen.

In Nyon werden die Playoffs der K.o.-Runde in der Europa League ausgelost. Auf wen treffen dort Borussia Dortmund und RB Leipzig? Das erfahrt Ihr in unserem Liveticker.

Vor Beginn: Nach Abschluss der Europa-League-Gruppenphase zogen die acht Gruppensieger, unter anderem Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt, direkt ins Achtelfinale ein. Die acht Gruppenzweiten und die acht Gruppendritten der Champions League müssen sich den Einzug dorthin zuerst in den Playoffs der K.o.-Runde verdienen. Mit Borussia Dortmund und RB Leipzig befinden sich zwei Bundesligisten im Lostopf der "Absteiger" aus der Champions League. Diese müssen im Rückspiel jeweils auswärts antreten.

Vor Beginn: Die Auslosung beginnt heute um 13 Uhr im Hauptsitz der UEFA in Nyon (Schweiz).

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Auslosung für die Playoffs der K.o.-Runde in der Champions League.

Europa League: Auslosung für die Playoffs der K.o.-Runde heute live im TV und Livestream

Als exklusiver Rechteinhaber der Europa League zeigt RTL heute auch die Auslosung live - zwar nicht im Free-TV, dafür aber beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+. Die Kosten für ein Abo betragen nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats 4,99 Euro je Monat.

Auch im Livestream bei skysport.de und in der Sky Sport App gibt es die Auslosung zu sehen. Dafür wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket benötigt. Im TV überträgt Sky die Ziehung auf dem Sender Sky Sport News HD, der seit Juli kostenpflichtig ist.

Zudem könnt Ihr die Auslosung auch im kostenlosen Livestream der UEFA verfolgen.

Europa League, Auslosung der Playoffs für die K.o.-Phase: Die 16 Playoff-Teilnehmer