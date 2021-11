In der Europa League werden am heutigen Donnerstag 16 Partien bestritten. SPOX erklärt: So seht Ihr sie live im TV und Livestream.

So wie in der Champions League geht diese Woche auch in der Europa League der vierte Spieltag über die Bühne. Anders als in der Königsklasse werden hier jedoch alle 16 Begegnungen am Spieltag an einem Tag absolviert - und zwar am heutigen Donnerstag, den 4. November. Je acht beginnen um 18.45 Uhr respektive 21 Uhr.

Welche Klubs treten im Kampf um weitere Punkte in der Gruppenphase gegeneinander an und wo lassen sich die Spiele im TV und Livestream verfolgen? Im Folgenden erfahrt Ihr es.

Europa League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

In Deutschland liegen die Rechte an der Ausstrahlung diese Saison bei RTL. Über die Plattform TVNOW, die übrigens seit heute RTL+ heißt, könnt Ihr alle Einzelspiele der Europa League im Livestream verfolgen.

Um die Streams abzurufen und die Partien dann live zu schauen, braucht Ihr dort aber ein Abonnement. Dieses kostet Euch im Monat 4,99 Euro, anfangs gibt es einen Probemonat gratis.

© getty Bayer Leverkusen empfängt Real Betis in der Europa League.

Verfolgen könnt Ihr die Europa League hin und wieder aber auch im Free-TV. Am heutigen Donnerstag gibt es bei RTL das Duell zwischen Bayer Leverkusen und Real Betis Sevilla zu sehen. Sendungsstart ist um 20.15 Uhr mit Moderatorin Laura Papendick und Experte Karl-Heinz Riedle. Kommentieren wird Christoph Stadtler. Die Partie beginnt um 21 Uhr.

Neben Bayer 04 ist mit Eintracht Frankfurt ein weiterer Bundesligist heute im Einsatz. Die Hessen bekommen es am 4. Spieltag auswärts mit Olympiakos Piräus zu tun. Hier geht es bereits um 18.45 Uhr los.

Die weiteren Aufeinandertreffen: Olympique Lyon gegen Sparta Prag, Bröndby IF gegen Glasgow Rangers, AS Monaco gegen PSV Eindhoven, Real Sociedad gegen Sturm Graz, Legia Warschau gegen SSC Neapel, Galatasaray Istanbul gegen Lokomotive Moskau, KRC Genk gegen West Ham United, Leicester City gegen Spartak Moskau, Royal Antwerp FC gegen Fenerbahce Istanbul, Olympique Marseille gegen Lazio Rom, Sporting Braga gegen Ludogorez Rasgrad, Roter Stern Belgrad gegen FC Midtjylland, Ferencvaros Budapest gegen Celtic Glasgow und Dinamo Zagreb gegen Rapid Wien.

Termin Heim Auswärts Übertragung 04. November, 18.45 Uhr Olympique Lyon Sparta Prag TVNow 04. November, 18.45 Uhr Bröndby IF Glasgow Rangers TVNow 04. November, 18.45 Uhr AS Monaco PSV Eindhoven TVNow 04. November, 18.45 Uhr Real Sociedad Sturm Graz TVNow 04. November, 18.45 Uhr Legia Warschau SSC Neapel TVNow 04. November, 18.45 Uhr Olympiakos Piräus Eintracht Frankfurt TVNow 04. November, 18.45 Uhr Galatasaray Istanbul Lokomotive Moskau RTL Nitro / TVNow 04. November, 18.45 Uhr KRC Genk West Ham United TVNow 04. November, 21.00 Uhr Leicester City Spartak Moskau TVNow 04. November, 21.00 Uhr Royal Antwerp FC Fenerbahce Istanbul TVNow 04. November, 21.00 Uhr Olympique Marseille Lazio Rom TVNow 04. November, 21.00 Uhr Sporting Braga Ludogorez Rasgrad TVNow 04. November, 21.00 Uhr Roter Stern Belgrad FC Midtjylland TVNow 04. November, 21.00 Uhr Bayer Leverkusen Real Betis Sevilla RTL / TVNow 04. November, 21.00 Uhr Ferencvaros Budapest Celtic Glasgow TVNow 04. November, 21.00 Uhr Dinamo Zagreb Rapid Wien TVNow

Europa League heute im Liveticker

Verfolgen könnt Ihr die Europa League heute auch problemlos bei SPOX. Zu jedem Spiel gibt es hier einen Liveticker, mit dem Euch während der 90 Minuten nichts entgehen wird.

