Bayer Leverkusen vs. Real Betis Sevilla, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Donnerstag muss Bayer Leverkusen wieder in der Europa League ran. Gegner am 4. Spieltag in der Gruppenphase ist Real Betis. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Bayer Leverkusen gegen Real Betis heute live in der Europa League: Termin und Austragungsstätte

Leverkusen möchte nach der 0:2-Pleite am vergangenen Bundesligaspieltag gegen den VFL Wolfsburg Wiedergutmachung betreiben. Die vergangenen beiden Spielzeiten scheiterte man einmal in der Zwischenrunde und einmal im Viertelfinale in der Europa League.

Am heutigen Donnerstag (4. November) empfängt Bayer Leverkusen seine Gäste aus Sevilla in der BayArena in Leverkusen. Das Spiel wird um 21 Uhr angepfiffen.

Bayer Leverkusen vs. Real Betis heute live in der Europa League: Übertragung im TV und Livestream

Am 4. Spieltag der Gruppenphase der Europa League können sich Fußball-Fans auf gleich zwei Spiele mit deutscher Beteiligung freuen. Um 18:45 Uhr trifft Eintracht Frankfurt auf Olympiakos Piräus. Um 21.00 Uhr muss Bayer Leverkusen dann gegen Real Betis Sevilla ran.

Eine Free-TV-Übertragung wird es jedoch nur zu Leverkusen-Betis geben. RTL überträgt das Duell live und in voller Länge.

Die Europa-League-Spiele Bayer Leverkusen gegen Betis Sevilla und Eintracht Frankfurt gegen Piräus zeigt RTL+ (ehemals TVNow) zudem auch im Livestream.

Kostenpunkt für ein RTL+-Abo: 4,99 Euro im Monat. Für einen Season Pass müssen Fußball-Fans bei RTL+ insgesamt 34,99 Euro für zehn Monate überweisen.

Bayer Leverkusen vs. Real Betis heute live in der Europa League: Übertragung im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Spiel: Bayer 04 Leverkusen vs. Real Betis Sevilla, Gruppenphase der Europa League 2021/22

Bayer 04 Leverkusen vs. Real Betis Sevilla, Gruppenphase der Europa League 2021/22 Datum: Donnerstag, 04. November 2021

Donnerstag, 04. November 2021 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: BayArena, Leverkusen

BayArena, Leverkusen Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: -

Übertragung im Live-Stream: RTL+

Bayer Leverkusen gegen Real Betis im Liveticker

Auch auf SPOX kommt Ihr selbstverständlich nicht zu kurz. Wir bieten Euch am heutigen Europa-League-Abend eine Konferenz zu allen Partien, sowie das Spiel zwischen Leverkusen und Sevilla im Liveticker an.

Europa League: Die Gruppe von Bayer Leverkusen

# Mannschaft Sp. Diff. Pkt. 1 Leverkusen 3 5 7 2 Betis Sevilla 3 3 7 3 C. Glasgow 3 -3 3 4 Ferencváros 3 -5 0

Bayer Leverkusen vs. Real Betis heute live in der Europa League: Voraussichtliche Aufstellungen

Leverkusen: Hradecky - Frimpong - Kossounou - Tah - Bakker - Andrich - Demirbay - Wirtz - Paulinho - Diaby - Schick

Hradecky - Frimpong - Kossounou - Tah - Bakker - Andrich - Demirbay - Wirtz - Paulinho - Diaby - Schick Betis Sevilla: Bravo - Montoya - Pezzella - Gonzalez - Alex Moreno - Guardado - William Carvalho - Rodri - Canales - Juanmi - Willian Jose

