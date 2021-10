Real Betis vs. Bayer Leverkusen: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 3. Spieltag der Europa League stehen sich die noch ungeschlagenen Klubs Real Betis Sevilla und Bayer Leverkusen gegenüber. Wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Nach der 1:5-Klatsche im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern München am vergangenen Sonntag ist die Werkself auf Wiedergutmachung aus.

Real Betis vs. Bayer Leverkusen, Europa League: Anstoß, Ort, Schiedsrichter

In der Europa League treffen am heutigen Donnerstag, den 21. Oktober, Real Betis und Bayer Leverkusen aufeinander. Um 18.45 Uhr geht die Partie im Benito-Villamarin-Stadion in Sevilla (Spanien) los.

Das Unparteiischenteam kommt aus Polen: Schiedsrichter Bartosz Frankowski wird dabei von seinen Assistenten Jakub Winkler und Bartosz Heinig an den Seitenlinien unterstützt.

Sowohl die Spanier als auch die Leverkusener sind in der Gruppe G nicht nur ungeschlagen, sondern haben bislang beide Spiele gewonnen.

Real Betis vs. Bayer Leverkusen: Europa League heute live im TV und Livestream

Die gute Nachricht an alle Fußballfans: Real Betis gegen Bayer Leverkusen wird heute live und in voller Länge im Free-TV zu sehen sein. RTL Nitro überträgt die Partie, ab 18.15 Uhr laufen die Vorberichte zur Begegnung.

Außerdem könnt Ihr das Spiel auch im Livestream bei TVNow, dem Streamingdienst von RTL, verfolgen.

TVNow ist in dieser Saison der Livestream-Anbieter für Spiele der Europa League und der Conference League. Neben Betis vs. Leverkusen laufen nämlich sieben weitere Europa-League-Spiele, darunter auch Eintracht Frankfurt gegen Olympiakos Piräus, und das Conference-League-Spiel zwischen Feyenoord Rotterdam und Union Berlin bei TVNow. Beim Streamingdienst findet Ihr ab 17.15 Uhr für heute auch eine Konferenz mit den Spielen aus der Europa League und Conference League vor.

Das dafür benötigte Abonnement ist jedoch nicht gratis. Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats fallen monatlich 4,99 Euro an. Eintracht Frankfurt gegen Olympiakos Piräus könnt Ihr darüber hinaus auch im Free-TV bei RTL schauen.

In Österreich läuft das Spiel zwischen Real Betis und Leverkusen bei Sky im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream (via SkyGo-Abo oder SkyTicket zugänglich). Sky Sport Austria 6 (HD) ist dabei der Sender, den Ihr für das Einzelspiel, Sky Sport Austria 1 (HD) für die Konferenz, anschalten müsst.

Real Betis vs. Bayer Leverkusen: Europa League heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, wie Ihr Real Betis gegen Bayer Leverkusen verfolgen könnt, bietet SPOX an. Wir tickern für Euch das Spiel ausführlich im Liveticker mit. Die restlichen Europa-League-Gruppenspiele von heute werden ebenfalls getickert. Zusätzlich dazu wird eine Konferenz angeboten.

Hier geht's zum Liveticker: Real Betis vs. Bayer Leverkusen.

Hier geht's zum Liveticker der Donnerstagskonferenz.

Europa League: Die Tabelle der Gruppe G im Überblick

Die Werkself führt die Gruppe G mit Siegen über Ferencváros und Celtic Glasgow an. Betis Sevilla setzte sich ebenfalls gegen die beiden Klubs durch und ist mit einer knapp schlechteren Tordifferenz der Werkself dicht auf den Fersen.