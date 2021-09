In der Europa League und der Conference League steht heute der 2. Vorrundenspieltag an. Wir verraten Euch, wo Ihr die Spiele der beiden Wettbewerbe live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Gestern wurde in der Champions League der 2. Spieltag der Gruppenphase abgeschlossen. Das war es aber noch nicht mit Fußball in einem europäischen Wettbewerb für diese Woche. Am heutigen Donnerstag findet in der Europa League und in der Conference League der jeweils 2. Spieltag der Gruppenphase statt.

Pro Wettbewerb dürfen wir uns heute auf 16 Spiele freuen. Die Spiele der Europa League beginnen entweder um 18.45 Uhr (8 Spiele) oder um 21 Uhr (acht), die Spiele der zu dieser Saison neu ins Leben gerufenen Conference League ebenfalls um 18.45 Uhr (9 Spiele) und um 21 Uhr (7 Spiele).

Aus deutscher Sicht von besonderem Interesse sind die Partien der Bundesligisten. In der Europa League stehen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen vor Auswärtsaufgaben. Frankfurt spielt bei Royal Antwerpen (Spielbeginn 18.45 Uhr), Leverkusen bei Celtic Glasgow (Spielbeginn 21 Uhr). In der Conference League empfängt Union Berlin heute Maccabi Haifa.

Der 1. Spieltag vor zwei Wochen verlief für nicht alle drei deutschen Teilnehmer zufriedenstellend. Während Leverkusen Ferencvaros Budapest besiegte, musste sich Frankfurt mit einem Unentschieden gegen Fenerbahce Istanbul begnügen. Union Berlin startete gar mit einer Niederlage bei Slavia Prag in die Conference League.

Fußball heute live: So seht Ihr die Europa League und die Conference League im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für beide Wettbewerbe liegen für die nächsten drei Jahre bei der Mediengruppe RTL. In der vergangenen Spielzeit berichtete noch der Streamingdienst DAZN exklusiv über die Europa League im Livestream. Die Conference gab es in der vergangenen Saison noch nicht.

Pro Spieltag wird eine Partie aus einem der beiden Wettbewerbe entweder bei RTL oder RTL Nitro live live im Free-TV übertragen. Hinzu kommen acht weitere Spiele, die vom RTL-Streamingdienst TVNow gezeigt werden. Zudem wird jeden Donnerstag eine Konferenz bei TVNow angeboten.

Die Spiele mit deutscher Beteiligung in der Gruppenphase sind auf jeden Fall im Free-TV oder im Livestream zu sehen.

Fußball heute live: So seht Ihr die Europa League und die Conference League im TV

Am 1. Spieltag war das Spiel von Union Berlin bei Slavia Prag in der Conference League live bei RTL Nitro im Free-TV zu sehen. Am 2. Spieltag ändern sich Sender und Liga. Heute könnt Ihr das Europa-League-Spiel Celtic Glasgow gegen Bayer Leverkusen live im Free- TV bei RTL verfolgen.

Die Übertragung beginnt bereits um 20.15 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung. Durch diese werden Euch Moderatorin Laura Papendick und Experte Karl-Heinz-Riedle begleiten. Kommentator des Spiels ist dann Marco Hagemann, ihm steht wie bei Fußball-Übertragungen bei RTL bereits gewohnt Experte Steffen Freund als Co-Kommentator zur Seite.

Fußball heute live: So seht Ihr die Europa League und die Conference League im Livestream

Acht Spiele des heutigen Europapokalabends könnt Ihr im Livestream bei TVNow verfolgen. Zu den acht ausgewählten Partien gehören auch alle drei Spiele mit deutscher Beteiligung. Diese sind auch Teil der Konferenz, die den ganzem Abend über zusätzlich angeboten wird.

Um die Einzelspiele oder die Konferenz live verfolgen zu können benötigt Ihr ein Abo - TVNow Premium oder Premium+. Ein Monatsabo kostet beispielsweise 4,99 Euro (TVNow Premium), dazu wird ein Season Pass für zehn Monate (34,90 Euro), mit dem Ihr auf lange Sicht günstiger fahrt, angeboten. Wer TVNow noch nicht gebucht hat, kann das Angebot zuerst einmal einen Monat lang kostenlos testen.

Folgende Spiel seht Ihr heute bei TVNow:

Royal Antwerpen - Eintracht Frankfurt (Spielbeginn 18.45 Uhr, Europa League)

Fenerbahce Istanbul - Olympiakos Piräus (Spielbeginn 18.45 Uhr, Europa League)

Real Sociedad San Sebastian - AS Monaco (Spielbeginn 18.45 Uhr, Europa League)

Sturm Graz - PSV Eindhoven (Spielbeginn 18.45 Uhr, Europa League)

Celtic Glasgow - Bayer Leverkusen (Spielbeginn 21 Uhr, Europa League)

Union Berlin - Maccabi Haifa (Spielbeginn 21 Uhr, Conference League)

West Ham United - Rapid Wien (Spielbeginn 21 Uhr, Europa League)

Olympique Marseille - Galatasaray Istanbul (Spielbeginn 21 Uhr, Europa League)

Den perfekten Überblick über den 2. Spieltag der Europa League und der Conference League bekommt Ihr am morgigen Donnerstag bei TVNow ab 17.30 Uhr bei "Matchday: Die Spieltagsshow". Dort gehen Lukas Podolski, Anna Kraft, Arnd Zeigler und Robby Hunke detailliert auf die Spiele des Vortags ein, zudem seht Ihr reihenweise Highlights.

Europa League und Conference League: Der 2. Spieltag heute im Liveticker

Jedes einzelne Spiel des ersten Europa-League-Spieltags tickern wir hier bei SPOX für Euch live mit - einzeln und in einer Konferenz. Zudem bieten wir Euch einen Liveticker des Spiels von Union Berlin in der Conference League an.

