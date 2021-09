Fenerbahce vs. Olympiakos, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Europa League empfängt Fenerbahce Olympiakos aus Griechenland. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Fenerbahce vs. Olympiakos heute live in der Europa League: Termin und Austragungsstätte, Infos

Ein 2:1 auswärts bei Hatayspor, das war der letzte Sieg und damit auch der letzte Auftritt von Fenerbahce vor dem Heimspiel gegen den griechischen Europa-League-Vertreter aus Piräus. Allgemein läuft es in der heimischen Liga in der Türkei gut, denn man belegt derzeit den ersten Tabellenplatz: sieben Spiele, fünf Siege, ein Remis, eine Niederlage. Özil, Meyer, Sosa, Gustavo und Co. wollen nun auch international erfolgreich sein. Beim Gastspiel in Asteras gewann Piräus mit 2:0. Der Grundstein für einen erfolgreichen Auftritt in Istanbul ist also gelegt. Einfach wird dieses Gruppenspiel in der UEFA Europa League allerdings nicht. Allerdings ist Piräus derzeit Erster in der heimischen Liga. Einige bekannte Stars stehen ebenfalls noch im Kader, darunter Ex-BVB-Verteidiger Sokratis oder der französische Nationalspieler Mathieu Valbuena. Beide Mannschaften sind in der UEFA Europa League bislang noch nicht aufeinandergetroffen, insofern stellt diese Partie für die Fans beider Lager ein Novum dar.

Die Partie wird gepfiffen von Alejandro Hernández Hernández.

Datum : Donnerstag, 30. September 2021

Uhrzeit : 18:45 Uhr

: Donnerstag, 30. September 2021 : 18:45 Uhr Stadion: Şükrü Saracoğlu, Istanbul

Fenerbahce vs. Olympiakos heute live in der Europa League: Übertragung im TV und Livestream

Eine Free-TV-Übertragung wird es jedoch von diesem Spiel nicht geben. Das Europa-League-Spiel Fenerbahce gegen Olympiakos zeigt TVNOW am Donnerstag, 30. September 2021, exklusiv im Livestream.

Kostenpunkt für ein TVNow-Abo: 4,99 Euro im Monat. Für einen Season Pass müssen Fußball-Fans bei TVNow insgesamt 34,99 Euro für zehn Monate überweisen.

Hier geht's zum Angebot von TVNow!

Fenerbahce vs. Olympiakos heute live in der Europa League: Übertragung im Liveticker

Auch auf SPOX kommt Ihr selbstverständlich nicht zu kurz. Wir bieten Euch am heutigen Europa-League-Abend eine Konferenz zu allen Partien, sowie das Spiel zwischen Fenerbahce und Olympiakos im Liveticker an.

Fenerbahce vs. Olympiakos heute live in der Europa League: voraussichtliche Aufstellungen

Fenerbahce: Bayindir - Kim, Szalai, Aziz - Kadioglu, Yandas, Luiz Gustavo, Osayi-Samuel - Rossi, Özil, Valencia

Olympiakos: Vaclik - Reabciuk, Cissé, Papastathopoulos, Karbownik - M'Vila, Camara, Bouchalakis - Onyekuru, Camara, El Arabi

Fenerbahce vs. Olympiakos heute live in der Europa League: die Tabelle vor dem 2. Spieltag der Gruppe D