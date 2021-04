Viertelfinale in der Europa League! Heute stehen die Hinspiele der Runde der letzten Acht an. Eines dieser Spiele könnt Ihr dabei live im Free-TV verfolgen. Um welches Spiel es sich dabei handelt, erfahrt Ihr hier.

Europa League, Übertragung: Dieses Spiel läuft heute live im Free-TV

In der Europa League stehen heute die Hinspiele der Viertelfinals an. Dabei läuft die Partie Ajax Amsterdam gegen die AS Roma live im Free-TV bei RTL Nitro.

Ab 20 Uhr meldet sich der Privatsender live aus Amsterdam mit der Vorberichterstattung, ehe ab 21 Uhr der Ball in der Johan-Cruyff-Arena rollt.

Neben der TV-Übertragung bietet RTL Nitro auch einen Livestream via TV NOW an, hierfür ist allerdings ein Abonnement von Nöten.

Europa League: Die heutigen Spiele in der Übersicht

Datum Heim Auswärts 8. April. 21 Uhr FC Arsenal Slavia Prag 8. April. 21 Uhr FC Granada Manchester United 8. April. 21 Uhr Ajax Amsterdam AS Roma 8. April. 21 Uhr Dinamo Zagreb FC Villarreal

Europa League heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, die Spiele live im TV oder Livestream zu verfolgen, kann auf die SPOX-Liveticker zurückgreifen. Hier verpasst Ihr keine entscheidende Szene.

Europa League im Free-TV: Die möglichen Aufstellungen von Ajax und Rom

Ajax: Scherpen - Timber, Alvarez, Martinez, Tagliafico - Gravenberch, Klaassen, Rensch - Neres, Tadic, Antony

Roma: Pau Lopez - Mancini, Cristante, Ibanez - Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola - Pellegrini, Pedro - Dzeko

© getty Die Roma ist heute in Amsterdam zu Gast.

Europa League im Free-TV: Die Stimmen vor Ajax - AS Rom

Erik ten Hag (Trainer Ajax Amsterdam): "Ajax gegen Roma, das klingt doch großartig, ein Duell zweier berühmter Klubs. Für mich riecht das nach Champions League. Im Viertelfinale gibt es keine schwachen Gegner mehr, oft entscheidet die Tagesform. Die Roma hat Shakhtar Donetsk zweimal überzeugend geschlagen, das bedeutet, dass das eine ganz starke Mannschaft ist, aber das gilt ja hoffentlich auch für uns."

Paulo Fonseca (Trainer AS Roma): "Ajax ist eine sehr gute Mannschaft, eine der besten in der Europa League. Da wartet ein ganz schweres Spiel auf uns, aber wir sind nicht chancenlos. Das wird ein ganz enges Spiel."