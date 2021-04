In der Europa League gehen heute die beiden Halbfinal-Hinspiele über die Bühne. Eines der beiden Aufeinandertreffen läuft sogar im Free-TV. Welches der beiden Semifinals gemeint ist, erfahrt Ihr hier.

Du willst die Spiele der Europa League live und in voller Länge sehen? Dann sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN!

Europa League: Die heutigen Halbfinal-Partien

Die Halbfinal-Hinspiele der Europa League steigen am heutigen Donnerstag, den 29. April. Zum einen treffen Manchester United und AS Rom aufeinander. Im Old Trafford in Manchester wird das Spiel ausgetragen.

Zum anderen empfängt der FC Villarreal im heimischen Estadio de la Ceramica den FC Arsenal. Beide Duelle werden um 21 Uhr angepfiffen.

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Hinspiele 29.04.2021 21 Uhr Manchester United AS Rom 29.04.2021 21 Uhr FC Villarreal FC Arsenal

© getty Die Red Devils gewannen in der Saison 2016/17 die Europa League.

Europa League, Übertragung: Dieses Spiel läuft heute live im Free-TV

Von den beiden Duellen läuft Manchester United gegen AS Rom heute im Free-TV. RTL Nitro ist dafür verantwortlich. Der Countdown, in dem die Zuseher mit Vorberichten auf das Spiel eingestimmt werden, startet um 20.15 Uhr. Bei TVNow seht Ihr United gegen die Roma auch im Livestream.

Auch der Streamingdienst DAZN bietet heute den kompletten Europa-League-Abend an. Nicht nur Manchester United gegen AS Rom, sondern auch Villarreal gegen Arsenal wird Euch dabei auf der Plattform angeboten.

Weitere Fußballwettbewerbe, die DAZN unter anderem anbietet: Spiele der Bundesliga, Champions League, Serie A, Primera Division, Ligue 1, Nations League, WM-Qualifikation sowie haufenweise Testspiele.

Doch nicht nur für Fans des runden Leders bietet das "Netflix des Sports" zahlreiche Livestreams an. Fans anderer Sportarten kommen ebenfalls auf ihre Kosten. US-Sport (NBA, NHL, MLB, NFL), Wintersport, Radsport, Tennis, Handball, Darts, Motorsport, Kampfsport - es ist für jeden etwas dabei.

Das Abonnement kostet im Monat 11,99 Euro. Das Jahresabo ist mit einem Preis in Höhe von 119,99 Euro versehen. Vorher könnt Ihr jedoch als Neu-Kunden den Anbieter kostenlos testen.

FC Arsenal - FC Villarreal: Diese legendären Teams trafen im Champions-League-Halbfinale 2006 aufeinander © getty 1/30 Heute steht für den FC Arsenal und den FC Villarreal das Viertelfinale in der Europa League an, vor 15 Jahren hatten es die beiden Teams noch ins Halbfinale der Champions League geschafft. Diese legendären Teams trafen damals aufeinander. © getty 2/30 Nach einem 1:0-Erfolg im Hinspiel, getroffen hatte Kolo Toure per Kopf, reichte den Gunners im Rückspiel in Spanien ein 0:0, um ins Finale einzuziehen (dort gab es eine bittere Pleite gegen Barca). Zum Helden wurde im zweiten Vergleich ein Deutscher. © getty 3/30 FC ARSENAL - Tor - JENS LEHMANN: In der 90. Minute parierte er einen Elfmeter von Juan Riquelme und verhinderte so die Verlängerung. Bis 2008 blieb er in London und kehrte vor seinem Karriereende nochmal zurück. Heute im Aufsichtsrat der Hertha. © getty 4/30 Abwehr - EMMANUEL EBOUE: Sechs Jahre spielte der Nationalspieler der Elfenbeinküste beim FC Arsenal, es war die mit Abstand erfolgreichste Zeit seiner Laufbahn. Nach seiner Karriere geriet er in Existenznöte, weshalb ihm Arsenal sogar Hilfe anbot. © getty 5/30 KOLO TOURE: Der Schütze des goldenen Tores war über viele Jahre nicht aus der Defensivzentrale der Gunners wegzudenken, es folgten Stationen bei City, Liverpool und Celtic. Derzeit Co-Trainer der ivorischen Nationalmannschaft sowie bei Leicester City. © getty 6/30 SOL CAMPBELL: Sein Wechsel von Stadtrivale Tottenham zu den Gunners sorgte für Wirbel, sportlich über jeden Zweifel erhaben und Anführer der Invincibles. Arbeitete danach unterklassig als Coach und engagierte sich politisch. © getty 7/30 MATHIEU FLAMINI: Nach fünf Jahren Milan kehrte der Franzose 2013 nochmal zum FC Arsenal zurück. Bis 2019 kickte er für Getafe. Gründete zudem die Firma GFBiochemials, die sich mit einem Ersatzstoff für Öl beschäftigt und investierte Millionen. © getty 8/30 Mittelfeld - GILBERTO SILVA: Der Sechser lief 243-mal für die Gunners auf und kehrte nach einem Intermezzo bei Panathinaikos nach Brasilien zurück. Darf sich Weltmeister nennen. Sieben Monate war er 2016 als Sportdirektor in Athen tätig. © getty 9/30 ALEKSANDR HLEB: Der Edeltechniker kam in Stuttgart groß raus, trotz Stationen in London und Barcelona wurde ihm eine noch größere Karriere prophezeit. Erst im Vorjahr machte er bei Isloch Minsk endgültig Schluss. © getty 10/30 CESC FABREGAS: Ein weiterer begnadeter Fußballer. Schaffte bei Arsenal den Durchbruch, ehe er zu Jugendklub Barca zurückkehrte. Der Welt- und Europameister (110 Länderspiele für Spanien) kickt seit 2019 bei der AS Monaco. © getty 11/30 FREDDIE LJUNGBERG: Der Schwede, der auch als Unterwäschemodel für Schlagzeilen sorgte, befand sich bereits im Herbst seiner Karriere. Verkam in der Folge zum Wandervogel, unter Emery-Vorgänger Arteta bekleidete er das Amt des Co-Trainers. © getty 12/30 JOSE ANTONIO REYES: Der viel zu früh verstorbene Spanier blieb nur zwei Jahre bei Arsenal, ehe es für ihn in der Heimat weiterging (u.a. Real, Atletico, Sevilla). Wurde spanischer und englischer Meister sowie fünfmal (!) Europa-League-Sieger. © getty 13/30 Sturm - THIERRY HENRY: Die Arsenal-Legende schlechthin! 228 Tore erzielte er in acht Jahren bei den Gunners, in der Folge gewann er mit Barca noch die Königsklasse. Als Trainer bis im Februar bei Montreal in der MLS tätig, zuvor in Monaco. © getty 14/30 Eingewechselt - GAEL CLICHY: Seine beste Zeit bei Arsenal sollte erst noch kommen, bis 2011 blieb er beim Klub, ehe es bei City weiterging. Nach kurzer Vereinslosigkeit spielt der Linksverteidiger seit ein paar Monaten in der Schweiz bei Servette. © getty 15/30 ROBERT PIRES: Ganz feiner Kicker, der sechs Jahre bei Arsenal verweilte und seine Karriere erst im Alter von 45 Jahren beim FC Goa in Indien beendete. Im Anschluss betätigte er sich als Fußball-Kommentator, seit 2019 bei Canal+. © getty 16/30 Trainer - ARSENE WENGER: 1219-mal stand der Franzose an der Seitenlinie der Londoner, in dieser Zeit dreimal Meister und siebenmal Pokalsieger. Seit 2019 ist der 71-Jährige bei der FIFA unter dem Titel "Direktor Entwicklung" angestellt. © getty 17/30 FC VILLARREAL - Tor - MARIANO BARBOSA: Nach zwei Jahren und 21 Partien verließ der Schlussmann den Klub, über Stationen in Spanien, Mexiko und Argentinien kehrte er 2015 zurück. Nur selten wurde er berücksichtigt und machte 2020 Schluss. © getty 18/30 Abwehr - JAVI VENTA: Wie bei vielen seiner Teamkollegen war das CL-Halbfinale für den Rechtsverteidiger der absolute Karrierehöhepunkt. Spielte von 2002-08 sowie von 2012-13 für Villarreal (253 Spiele, zehn Scorerpunkte). © getty 19/30 JUAN MANUEL PENA: Der 65-fache Nationalspieler Boliviens - 1994 war er sogar bei der WM dabei - stand zuvor neun Jahre bei Valladolid unter Vertrag, nach neun Monaten MLS hängte er 2010 die Schuhe an den Nagel. © getty 20/30 QUIQUE ALVAREZ: Der Kapitän von 2006 entstammt der Barca-Jugend, setzte sich aber erst in Villarreal richtig durch. Sieben Jahre blieb er, nach seinem Karriereende 2009 trainierte er in La Masia sowie war zweimal Co-Trainer in Villarreal. © getty 21/30 RODOLFO ARRUABARRENA: Hatte neben Villarreal (2000-07) mit AEK Athen nur eine weitere Station in Europa. Auf 270 Spiele brachte er es für die Spanier und machte sich in der Folge einen Namen als Coach. Seit 2020 beim ägyptischen Topklub Pyramids FC. © getty 22/30 Mittelfeld - JUAN ROMAN RIQUELME: Der Unglücksrabe schaffte es bei Villarreal ins Blickfeld der Topteams, Barcelona schlug zu. Dort wurde er nicht glücklich und kehrte zurück. Seit 2019 Vize-Präsident bei seinem Herzensklub Boca Juniors. © imago images 23/30 JOSICO: Der zentrale Mittelfeldspieler verbrachte die Blütezeit seiner Karriere bei Villarreal und lief 240-mal in LaLiga auf. Startete bei Las Palmas seine Trainerlaufbahn, die ihn seit Februar zu UD Socuellamos in die Segunda B führte. © getty 24/30 MARCOS SENNA: Ein absolutes Villarreal-Urgestein, das elf Jahre dort spielte und sich als unermüdlicher Arbeiter vor der Abwehr unverzichtbar machte. Der Europameister ist seit 2016 in der Medienabteilung des Klubs angestellt. © getty 25/30 JUAN PABLO SORIN: In Deutschland vor allem für seine zwei Jahre beim HSV in Erinnerung, dem er sich nach der Saison für drei Millionen anschloss. Lange Zeit Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft und auch beim Drama gegen die DFB-Elf dabei. © getty 26/30 Sturm - DIEGO FORLAN: Der Uruguayer, damals mit der ungewöhnlichen Rückennummer 5 unterwegs, entwickelte sich spätestens bei Villarreal zum Weltklassestürmer und spielte u.a. noch für Atletico und Inter. Danach Wandervogel und Trainer in der Heimat. © getty 27/30 GUILLERMO FRANCO: Der mexikanische Sturmpartner von Forlan traf in drei Jahren Villarreal 20-mal. Ansonsten Weltenbummler und Titelsammler in der Heimat. Nahm an zwei WM-Endrunden teil und machte nach dem Achtelfinalaus 2010 Schluss. © getty 28/30 Eingewechselt - JOSE MARI: Der Mittelstürmer lief viermal für das spanische Nationalteam auf. 2000 noch für 19 Mio. zu Milan gewechselt, wurde es nichts mit der ganz großen Karriere, die bei Gimnastic Tarragona und Deportivo Xerez endete. © imago images 29/30 ROGER GARCIA: Der Offensivspieler sollte kurz vor Schluss für Belebung sorgen, es reichte nicht. Danach endete seine Zeit in Spanien, vor seinem Karriereende noch ein Jahr bei Ajax. Fungiert seit 1,5 Jahren als Co-Trainer von Celta Vigo. © getty 30/30 Trainer - MANUEL PELLEGRINI: Nach zahlreichen Vereinen in Südamerika sollte Villarreal das Sprungbrett zu einer großen Trainerkarriere sein. Bei Real Madrid glücklos, außerdem drei Jahre bei Manchester City und seit August 2020 bei Betis Sevilla.

Europa League: Die Halbfinal-Hinspiele im Liveticker

Ihr habt zudem die Möglichkeit, beide Halbfinal-Hinspiele heute im Liveticker bei SPOX mitzuverfolgen. Über die wichtigsten Ereignisse wie Tore, Platzverweise oder Großchancen werdet Ihr mit einer hohen Frequenz informiert.

Hier geht's zum Liveticker: Manchester United vs. AS Rom.

Hier geht's zum Liveticker: Villarreal vs. FC Arsenal.

Europa League: Alle Sieger