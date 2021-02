Europa League: Rückspiel zwischen FC Arsenal und Benfica in Piräus

Das Rückspiel der Europa-League-Zwischenrunde zwischen dem FC Arsenal und Benfica Lissabon findet wegen der Corona-Reisebeschränkungen in Griechenland statt.

Wie die UEFA am Freitag mitteilte, wird das Duell am 25. Februar (19.55 Uhr) im Stadio Georgios Karaiskakis in Piräus ausgetragen.

Für das Hinspiel eine Woche zuvor war bereits Rom als Spielort bekannt gegeben worden.