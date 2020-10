Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Europa-League-Gruppenphase geht in die nächste Runde. Der 2. Spieltag steht heute an. Hier verraten wir Euch alle anstehenden Begegnungen und wie Ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Hol Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und verpasse kein Spiel der Europa League!

Europa League: Der 2. Spieltag im Überblick

Fußballfans bekommen am heutigen Donnerstag (29. Oktober) so einiges geboten. Ganze 24 Begegnungen aus der Europa League stehen nämlich an. Die erste Hälfte davon startet um 18.55 Uhr, die andere um 21 Uhr. Auch zwei deutsche Mannschaften sind mit von der Partie: Die TSG Hoffenheim ist dabei zu Gast bei KAA Gent, der Gegner von Bayer Leverkusen heißt Slavia Prag.

Gruppe Uhrzeit Heim Auswärts G 18.55 Uhr AEK Athen Leicester City G 18.55 Uhr Sorja Luhansk Sporting Braga H 18.55 Uhr AC Mailand Sparta Prag H 18.55 Uhr Lille OSC Celtic Glasgow I 18.55 Uhr Qarabag Agdam FC Villareal I 18.55 Uhr Sivasspor Maccabi Tel Aviv J 18.55 Uhr Linzer ASK Ludogorez Rasgrad J 18.55 Uhr Royal Antwerp FC Tottenham Hotspur K 18.55 Uhr ZSKA Moskau Dinamo Zagreb K 18.55 Uhr Feyenoord Rotterdam Wolfsberger AC L 18.55 Uhr KAA Gent TSG Hoffenheim L 18.55 Uhr Roter Stern Belgrad Slovan Liberec A 21 Uhr AS Rom ZSKA-Sofia A 21 Uhr CFR Cluj Young Boys Bern B 21 Uhr FC Arsenal FC Dundalk B 21 Uhr Molde FK Rapid Wien C 21 Uhr Slavia Prag Bayer Leverkusen C 21 Uhr OGC Nizza Hapoel Beer Sheva D 21 Uhr Benfica Lissabon Standard Lüttich D 21 Uhr Glasgow Rangers Lech Posen E 21 Uhr FC Granada PAOK Saloniki E 21 Uhr Omonia Nikosia PSV Eindhoven F 21 Uhr Real Sociedad SSC Neapel F 21 Uhr AZ Alkmaar HNK Rijeka

Europa League: Heute live im TV und Livestream

Wer die Spiele der Europa League live und in voller Länge sehen möchte, ist bei DAZN genau richtig. Der Streamingdienst hat in Deutschland nämlich die Übertragungsrechte für jedes einzelne Spiel. Zusätzlich zu den 24 Einzelspielen heute wird ab 18.55 Uhr auch eine "GoalZone"-Konferenz geboten. Damit könnt Ihr mehrere Spiele gleichzeitig im Auge behalten und seht alle Highlights.

Neben der Europa League sind auch 110 der 138 in dieser Saison stattfindenden Champions-League-Spiele auf der Plattform zu sehen. Aber auch im nationalen Fußballbereich ist DAZN vertreten. Der Streamingdienst hat nämlich die stärksten Ligen Europas im Angebot, darunter die Bundesliga, Serie A, Ligue A und die Primera Division.

Auch Fans anderer Sportarten haben Grund, DAZN zu nutzen. Zu diesen anderen Sportarten zählen unter anderem die US-Sportarten (MLB, NBA, NHL, NFL), Darts, Wrestling, Tennis, Radsport, Kampfsport, Wintersport, Handball und viele weitere.

Auf all diese Sportarten und Events kann mit einem DAZN-Abonnement, das monatlich 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro kostet, zugegriffen werden. Zuerst könnt Ihr jedoch noch einen Gratis-Probemonat nutzen.

Europa League: Alle Spiele im Liveticker

Für diejenigen, die über kein DAZN-Abo verfügen, bietet SPOX für jede Partie einen Liveticker zum Mitlesen an.

Hier geht's zur Übersicht der Europa-League-Liveticker.

© imago images / Nordphoto

Europa League: Die Deutschen am 1. Spieltag

Beide Bundesliga-Vertreter sind mit einem Sieg in die neue Europa-League-Saison gestartet: Die Werkself bezwang OGC Nizza deutlich mit 6:2, während die TSG Hoffenheim zuhause gegen Roter Stern Belgrad mit 2:0 als Sieger vom Platz ging.