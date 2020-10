Nach der gestrigen Champions-League-Auslosung werden heute die Gruppen für die kommende Europa-League-Saison gezogen. Hier könnt Ihr die Auslosung im Liveticker verfolgen.

Europa League: Die Auslosung der Gruppenphase heute im Liveticker

Modus

Aus vier Töpfen werden die zwölf Gruppen mit jeweils einem Team bestückt. Mannschaften aus einem Land können nicht aufeinandertreffen. Die zwei besten Teams jeder Gruppe ziehen in die nächste Runde ein.

Europa League: Das sind die Lostöpfe

Topf 1: Arsenal, Tottenham, AS Roma, Napoli, Benfica, Leverkusen , Villarreal, ZSKA Moskau, Sporting Braga, Gent, PSV Eindhoven, Celtic

Arsenal, Tottenham, AS Roma, Napoli, Benfica, , Villarreal, ZSKA Moskau, Sporting Braga, Gent, PSV Eindhoven, Celtic Topf 2: Dinamo Zagreb, Sparta Prag, Slavia Prag, Rasgrad, Young Boys, Roter Stern Belgrad, Rapid Wien, Leicester, Karabach, PAOK Saloniki, Standard Lüttich, Real Sociedad

Dinamo Zagreb, Sparta Prag, Slavia Prag, Rasgrad, Young Boys, Roter Stern Belgrad, Rapid Wien, Leicester, Karabach, PAOK Saloniki, Standard Lüttich, Real Sociedad Topf 3: Granada, AC Milan, Alkmaar, Feyenoord, AEK Athen, Maccabi Tel Aviv, Glasgow Rangers, Molde, Hoffenheim , LASK, Hapoel Beer-Sheva, Cluj

Granada, AC Milan, Alkmaar, Feyenoord, AEK Athen, Maccabi Tel Aviv, Glasgow Rangers, Molde, , LASK, Hapoel Beer-Sheva, Cluj Topf 4: Luhansk, Nizza, Lille, Rijeka, Dundalk, Slovan Liberec, Royal Antwerpen, Lech Posen, Sivasspor, WAC, Omonia Nikosia, ZSKA Sofia

Nach dem bitteren Ausscheiden des VfL Wolfsburg sind dieses Jahr nur zwei deutsche Teams in der Europa League vertreten. Bayer Leverkusen befindet sich in Topf eins, die TSG Hoffenheim in Topf drei.

Los geht's mit der Auslosung um 13 Uhr deutscher Zeit im schweizerischen Nyon.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Europa-League-Auslosung.

Europa League: Die Auslosung live im TV und Livestream

