Europa League: Inter Mailand lässt Getafe keine Chance - Manchester United und Kopenhagen auch im Viertelfinale

Die Titelfavoriten Manchester United und Inter Mailand sind glanzlos ins Finalturnier der Europa League eingezogen. ManUnited gewann das Achtelfinal-Rückspiel gegen LASK Linz in Old Trafford 2:1 (0:0), nach dem 5:0 im Hinspiel war das Weiterkommen ohnehin Formsache. Inter gewann in Gelsenkirchen 2:0 (1:0) gegen den FC Getafe. Weil das Hinspiel wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war, wurde nur eine Partie auf neutralem Platz ausgetragen.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und sieh die Spiele der Europa League kostenlos!

Der neue türkische Meister Istanbul Basaksehir ist nur zwei Wochen nach seinem Titelgewinn sang- und klanglos ausgeschieden. Beim FC Kopenhagen verlor Istanbul im Achtelfinal-Rückspiel 0:3 (0:2) und verspielte damit sein Polster aus dem Hinspiel (1:0) im März.

Kopenhagen bekommt es in der Runde der letzten Acht am Montag mit ManUnited zu tun. Inter trifft ebenfalls am Montag auf Bayer Leverkusen oder die Glasgow Rangers, die am Donnerstag ihr Rückspiel austragen (Hinspiel 3:1 für Leverkusen).

Linz ging in Manchester durch Philipp Wiesinger (55.) sogar in Führung, danach drehten Jesse Lingaard (57.) und Anthony Martial (88.) die Partie. Inter musste nach dem 1:0 von Romelu Lukaku (33.) zittern, doch Getafes Jorge Molina verschoss einen Handelfmeter (76.). Christian Eriksen (83.) machte danach im leeren Gelsenkirchener Stadion alles klar.

"Es war ein schwieriges Spiel gegen eine sehr aggressive Mannschaft. Wir haben uns in der Abwehr und im Angriff gut geschlagen", bilanzierte Torschütze Lukaku nach der Partie. Auch Trainer Antonio Conte gab sich nach der Partie zufrieden: "Ich denke, der Sieg ist voll verdient. (...) Ich kann sehen, dass die Mannschaft dieses Abenteuer unbedingt fortsetzen und nicht in den Urlaub fahren will."