Europa League: Wolverhampton Wanderers vs. Olympiakos heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Rückspiel der Europa League empfangen die Wolverhampton Wanderers heute Olympiakos. Dieser Artikel erklärt, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und im Liveticker mitverfolgen könnt.

Wolverhampton Wanderers gegen Olympiakos Piräus: Anstoß, Schiedsrichter, Spielort

Im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League trennten sich die Wolverhampton Wanderers und Olympiakos mit einem 1:1-Unentschieden (VIDEO: Hier geht es zu den Highlights des Hinspiels). Das Rückspiel findet am heutigen Donnerstag im Molineux Stadium in Wolverhampton statt. Die Begegnung wird pünktlich um 21 Uhr angepfiffen.

Schiedsrichter Szymon Marciniak wird das Spiel leiten. Der Pole wird dabei von seinen Landsleuten Pawel Sokolnicki und Tomasz Listkiewicz als Assistenten unterstützt. Der Vierte Offizielle heißt Pawel Raczkowski und der Video-Assistent Pawel Gil.

Wolverhampton Wanderers gegen Olympiakos: Heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen den Wolverhampton Wanderers und Olympiakos wird auf DAZN übertragen. Die Streamingplattform hat nämlich die Übertragungsrechte für jedes einzelne Europa-League-Achtelfinalspiel inne. Zudem gibt es alle Partien in einer sogenannten GoalZone, der Konferenzschaltung. Etwa eine Viertelstunde vor Spielbeginn startet die Übertragung.

Wolverhampton Wanderers gegen Olympiakos im Liveticker

Das Spiel kann man auch in Form eines Livetickers mitverfolgen. Das wäre die optimale Lösung für am Spiel Interessierte, die keine Möglichkeit haben, das DAZN-Angebot zu nutzen.

Europa League - Wolves vs. Olympiakos: So lief das Hinspiel

Im Hinspiel der Achtelfinalpartie zwischen Olympiakos Piräus und Wolverhampton Wanderers erkämpften sich die Griechen im heimischen Stadion trotz 62-minütiger Unterzahl ein 1:1-Unentschieden.

Nach dem Platzverweis für Ruben Semedo in der 28. Minute wegen einer Notbremse ging Piräus im 2. Durchgang durch Youssef El-Arabi sogar in Führung (54.), in der 67. Minute gelang allerdings den Engländern durch Joker Pedro Netro der wichtige Auswärtstreffer.

Alles in allem war es ein gerechtes Remis, Olympiakos hatte etwas mehr Ballbesitz (51 Prozent) und gewann auch mehr Zweikämpfe (55 Prozent), die Wanderers gaben in Überzahl mehr Torschüsse ab (13:6).

Europa League: So wird der Wettbewerb fortgesetzt

Nach dem Achtelfinale werden ein paar Änderungen im Modus der Europa League eingeführt. Die kommenden Runden werden nicht mehr wie sonst mit einem Hin- und einem Rückspiel entschieden, stattdessen gibt es bei jeder Paarung nur mehr ein entscheidendes Spiel, das auf neutralem Boden gespielt wird.

Für den Rest des Turniers hat man sich entschieden, die Spiele in Nordrhein-Westfalen in Deutschland durchzuführen. Dabei werden vier Spielstätten bespielt. Dazu gehören die Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena, das Kölner Rhein-Energie-Stadion, die Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena sowie die Gelsenkirchener Veltins-Arena.

Datum Runde 5. bis 6. August Achtelfinalrückspiele/Achtelfinale 10. bis 11. August Viertelfinale 16. bis 17. August Halbfinale 21. August Finale

Europa League: So gingen die Spiele aus