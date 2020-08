Europa League, Halbfinale: Wer zeigt Inter Mailand - Schachtjor Donezk heute live?

Das nächste Halbfinale in der Europa League steht an! Wir verraten euch, wo Ihr die Begegnung zwischen Inter Mailand und Schachtjor Donezk heute live mitverfolgen könnt.

Inter Mailand gegen Schachtjor Donezk live und for Free! Sichere dir jetzt deinen kostentlosen DAZN-Probemonat!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Europa League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Europa League, Halbfinale - Inter Mailand vs. Schachtjor Donezk: Modus, Ort, Schiedsrichter

Die Halbfinalpartie zwischen Inter und Schachtjor findet am Abend des heutigen Montags, dem 17.8.2020, um 21 Uhr statt. Durch den als Folge der Coronapandemie veränderten Spielmodus gibt es kein Rückspiel zwischen den beiden Teams. Die Partie heute Abend entscheidet somit über das Weiterkommen ins Europa-League-Finale, unter Umständen kann es also zu Verlängerung und Elfmeterschießen kommen.

Wie die gesamte Finalrunde der Europa League findet auch das Halbfinale zwischen Mailand und Donezk in Nordrhein-Westfalen in Deutschland statt. Austragungsort der Begegnung wird die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf sein. Der Unparteiische bei der Begegnung in der nordrhein-westfälischen Hauptstadt wird der Pole Szymon Marciniak sein. Als Assistenten werden ihm Pawel Sokolnicki und Tomasz Listkiewicz zur Seite stehen. Pawel Gil ist als Video-Assistent, William Collum als Vierter Offizieller eingeteilt.

Europa League, Halbfinale: Wer zeigt Inter Mailand gegen Schachtjor Donezk heute live?

Die Übertragungsrechte für die Europa League liegen bei DAZN, dementsprechend wird der Streaming-Anbieter auch die Halbfinalpartie zwischen Inter und Schachtjor live zeigen. Ein besonderer Service: Neben der klassischen Übertragung bietet DAZN auch einen Livestream mit spezieller Fan-Atmosphäre an. Folgendes Team ist im Einsatz:

Kommentator: Max Siebald

Max Siebald Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Moderator: Alex Schlüter

Neben der Europa League hat DAZN zahlreiche weitere Spitzensport-Events im Programm. Aus dem Fußball beispielsweise die Champions League, die spanische LaLiga, die Serie A sowie die Ligue 1. Darüber hinaus zeigt das "Netflix des Sports" jedoch auch US-Sport, Tennis, Golf, MMA, WWE und vieles mehr.

DAZN kostet 11,99 Euro im Monat oder alternativ 119,99 Euro im Jahr. Neukunden können zudem einen kostenlosen Probemonat bei dem Streamingdienst abschließen.

Europa League, Halbfinale: Inter Mailand - Schachtjor Donzek im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, um das Aufeinandertreffen von Inter und Schachtjor live mitzuverfolgen, ist der SPOX-Liveticker. Dort verpasst Ihr keine der wichtigsten Spielszenen und werdet immer über Tore, Karten, Auswechslungen und alle Highlights auf dem Laufenden gehalten.

Zum Liveticker der Partie gelangt Ihr hier. Unseren Liveticker-Kalender könnt Ihr hier finden.

Europa League: So zogen die Teams ins Halbfinale ein

Inter Mailand setzte sich in der vergangenen Woche mit 2:1 gegen Bayer Leverkusen durch, Schachtjor wiederum gewann sein Spiel gegen den FC Basel deutlich mit 4:1. Darüber hinaus zogen auch Manchester United und der FC Sevilla ins Halbfinale ein, in diesem Spiel setzten sich die Spanier bereits gestern mit 2:1 durch.