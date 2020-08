Europa League im Livestream: So siehst du FC Sevilla gegen Inter Mailand heute live im TV und Livestream

Am heutigen Freitag fällt in der Europa League die Entscheidung darüber, wer sich in der Saison 2019/20 die Krone aufsetzen darf. Wo Ihr im Livestream hautnah beim Spiel Inter Mailand gegen den FC Sevilla dabei sein könnt, verraten wir Euch hier.

FC Sevilla - Inter Mailand: Wann und wo findet das Finale statt?

FC Sevilla gegen Inter Mailand, das Endspiel in der UEFA Europa League, findet am heutigen Freitag, 21. August, statt. Los geht es um 21 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln. Die Endrunde der Europa League wurde aufgrund der Corona-Pandemie komplett in Nordrhein-Westfalen in Köln, Duisburg und Gelsenkirchen ausgetragen.

Geleitet wird die Partie von einem Schiedsrichter-Gespann, das größtenteils aus den Niederlanden kommt: Danny Makkelie wird von den Assistenten Mario Diks und Hessel Steegstra unterstützt. Als VAR ist Jochem Kamphuis im Einsatz.

Europa League: Finale heute live im TV und Livestream

DAZN überträgt alle Spiele der laufenden Europa-League-Saison und liefert folglich auch Livebilder zum Finale zwischen Inter und Sevilla. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.45 Uhr, folgendes DAZN-Team ist im Einsatz:

Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Jonas Hummels

Zeitnah nach Spielende steht die Partie auf der Plattform im Re-Live zur Verfügung, sodass Ihr sie nochmal in ganzer Länge genießen könnt. Ebenfalls verfügbar sind die Highlights der Begegnung.

Neben der Europa League hat DAZN jede Menge weiteren Top-Fußball im Programm: Ihr seht dort ebenfalls eine große Auswahl von Spielen aus der Bundesliga, Champions League sowie weiteren europäischen Spitzenligen wie der Serie A und LaLiga oder auch den FA Cup.

All das sowie das reichhaltige Angebot aus US-Sport, Tennis, Boxen, UFC, Radsport, Rennsport und vieles mehr könnt Ihr im Rahmen des kostenlosen Probemonats gratis testen

Das Endspiel der Europa League könnt Ihr außerdem im Free-TV bei RTL verfolgen. Dort beginnen die Vorberichte um 20.15 Uhr, außerdem steht ein Livestream via TVNOW bereit. Für diesen ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.

FC Sevilla - Inter Mailand: EL-Finale heute im Liveticker

Alternativ begleitet Euch SPOX mit einem umfangreichen Liveticker durch die Begegnung FC Sevilla gegen Inter Mailand. Dort verpasst Ihr keinen Höhepunkt des Endspiels aus Köln.

Hier geht's zum Final-Ticker.

Zudem könnt Ihr bei SPOX ab 24 Uhr auch die Highlights der Partie sehen. Diese gibt es kostenlos.

Europa League, Finale: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Aufseiten der Spanier ist der Einsatz von Lucas Ocampos noch fraglich, Inter muss auf Matias Vecino (Knie) und Alexis Sanchez (Oberschenkel) verzichten.

Inter : S. Handanovic - Godin, de Vrij, Bastoni - d'Ambrosio, Brozovic, Young - Barella, Gagliardini - R. Lukaku, L. Martinez

: S. Handanovic - Godin, de Vrij, Bastoni - d'Ambrosio, Brozovic, Young - Barella, Gagliardini - R. Lukaku, L. Martinez Sevilla: Bono - Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon - Fernando - Banega, Jordan - Suso, L. de Jong, Ocampos

Europa League: Die Viertel- und Halbfinalergebnisse

Für Bayer Leverkusen, den letzten deutschen Vertreter im Wettbewerb, war nach einer knappen, aber verdienten 1:2-Niederlage gegen Inter im Viertelfinale Schluss.

Viertelfinale:

Team 1 Team 2 Ergebnis Inter Mailand Bayer Leverkusen 2:1 Manchester United FC Kopenhagen 1:0 Wolverhampton Wanderers FC Sevilla 0:1 Schachtjor Donezk FC Basel 4:1

Halbfinale: