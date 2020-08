Eine außergewöhnliche Saison in der Europa League wird heute mit dem Endspiel abgeschlossen. Wer gegen wen spielt und wo Ihr die Partie im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Europa League: Wann findet heute das Finale statt?

Das Finale zwischen dem FC Sevilla und Inter Mailand wird heute um 21 Uhr anpfiffen. Austragungsort für das Finale ist das Rhein-Energie-Stadion in Köln. Neben Köln waren auch die Stadien in Düsseldorf, Duisburg und Gelsenkirchen Austragungsorte während des Finalturniers.

Europa League: Welcher Schiedsrichter pfeift das Finale?

Für das heutige Finale hat die UEFA den erfahrenen Niederländer Danny Makkelie angesetzt. Der Schiedsrichter war unter anderem bei der WM 2018 im Einsatz.

In dieser Saison leitete er unter anderem das Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Liverpool und Atletico Madrid. Außerdem war er beim Finalturnier in Lissabon im Einsatz und pfiff das Viertelfinal-Spiel zwischen Manchester City und Olympique Lyon.

Heute wird ihm wie folgt assistiert:

Assistenten: Mario Diks (NED), Hessel Steegstra (NED)

Mario Diks (NED), Hessel Steegstra (NED) Vierter Offizieller: Tasos Sidiropoulos (GRE)

Tasos Sidiropoulos (GRE) VAR: Jochem Kamphuis (NED)

Jochem Kamphuis (NED) VAR-Assistenten: Kevin Blom (NED), Pawel Gil (POL), Pawel Sokolnicki (POL)

© imago images / Poolfoto

Europa League: Das Finale heute live im TV und Livestream sehen

Der Streamingdienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte für alle Spiele der Europa-League-Saison gesichert. Das Finale überträgt zudem RTL im Free-TV.

Auf DAZN beginnt die Übertragung um 20.45 Uhr mit diesem Personal:

Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Jonas Hummels

Europa League: Das Finale heute im Liveticker verfolgen

SPOX bietet zu diesem Finale einen Liveticker an. Hier bei SPOX gibt es übrigens täglich zahlreiche Liveticker zu den Events der Sport-Welt. Ob Formel 1, Tennis oder Basketball: Fast alles könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Europa League: Die letzten Gewinner im Überblick

Der FC Sevilla gewann jedes der bisherigen fünf Europapokalfinale. Nur der FC Liverpool (6 Siege zwischen 1973 und 1984) und Real Madrid (9 Siege zwischen 1985 und 2018) gewann mehr Finalspiele in Folge.