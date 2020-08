Europa League: Warum findet Inter Mailand vs. Getafe auf Schalke statt?

Im Achtelfinale der Europa League treffen Inter Mailand und Getafe aufeinander. Gespielt wird jedoch nicht in Italien oder Spanien, sondern in Gelsenkirchen. Hier erfahrt Ihr den Grund.

Inter Mailand gegen Getafe: Darum wird auf Schalke gespielt

Aus zwei macht eins, ist hier das Motto: Da das Hinspiel, welches im März hätte stattfinden sollen, wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde, steht bei den Klubs Inter Mailand und Getafe nur noch ein Europa-League-Achtelfinale im Kalender.

Dieses bestreiten die beiden Mannschaften am Mittwoch, 5. August, um 21 Uhr in der Arena AufSchalke in Gelsenkirchen. Die UEFA entschied ein Spiel auf neutralem Boden auszutragen. Auch die Partien zwischen dem FC Sevilla und AS Rom, das ebenfalls abgesagt wurde, findet in Deutschland (MSV-Arena in Duisburg) statt.

Ab dem Viertelfinale werden auch alle Spiele in Nordrhein-Westfalen in Deutschland absolviert. Vier Stadien werden dafür benutzt: Die Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena, die Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena, das Kölner Rhein-Energie-Stadion sowie die Gelsenkirchener Arena AufSchalke.

Inter Mailand gegen Getafe: Live im TV und Livestream

Wer die Partie zwischen dem italienischen Vizemeister Inter Mailand und Getafe live und in voller Länge mitverfolgen möchte, kann dies mithilfe von DAZN tun. Auf der Streamingplattform sind nämlich alle Achtelfinal-Spiele der Europa League zu sehen.

Inter Mailand gegen Getafe im Liveticker

Auch im Liveticker ist die Begegnung zu sehen. SPOX bietet diesen zum Mitlesen an. Somit weiß der Leser über jedes Tor, jeden Strafstoß oder Platzverweis Bescheid.

Hier findet Ihr den Liveticker zum Spiel Inter Mailand gegen Getafe.

