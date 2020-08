Die Europa League kehrt in dieser Woche zurück. Welche Begegnungen stehen noch im Achtelfinale an und wann werden diese absolviert? Das erfahrt Ihr hier.

Europa League: Wann finden die Achtelfinal-Rückspiele statt?

Im März wurden bereits einige Achtelfinal-Hinspiele in der Europa League absolviert. Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Wettbewerb jedoch unterbrochen werden. In dieser Woche geht es endlich wieder weiter. Sechs der acht Hinspiele sind vor Monaten schon über die Bühne gegangen.

Zwei davon (Sevilla - Roma und Inter Mailand - Getafe) wurden abgesagt und somit gar nicht erst gespielt. Diese werden jeweils in einem entscheidendem Spiel auf neutralem Boden (in Deutschland) fortgeführt. Ein Rückspiel wird also nicht gespielt.

Vier Partien finden am Mittwoch, den 5. August, statt. Die restlichen vier dann am Folgetag (6. August).

Team 1 Team 2 Hinspiel-Ergebnis Datum-Rückspiel Uhrzeit Schachtjor Donezk VfL Wolfsburg 2:1 Mi, 5. August 18.55 Uhr Kopenhagen Istanbul Basaksehir 0:1 Mi, 5. August 18.55 Uhr Manchester United LASK 5:0 Mi, 5. August 21 Uhr Inter Mailand Getafe kein Hinspiel, Duell nur in einem Spiel Mi, 5. August 21 Uhr FC Sevilla Roma kein Hinspiel, Duell nur in einem Spiel Do, 6. August 18.55 Uhr Bayer Leverkusen Glasgow Rangers 3:1 Do, 6. August 18.55 Uhr FC Basel Eintracht Frankfurt 3:0 Do, 6. August 21 Uhr Wolverhampton Wanderers Olympiakos 1:1 Do, 6. August 21 Uhr

© imago images / Colorsport

Europa League: Live im TV und Livestream

Wer die Partien der Europa League sehen möchte, ist bei DAZN genau richtig. Der Streamingdienst hält in Deutschland nämlich die Übertragungsrechte für den Wettbewerb. Alle Partien sind am Mittwoch und am Donnerstag somit auf DAZN zu sehen. Zusätzlich zu den Einzelspielen wird an beiden Tagen ab 18.55 Uhr jeweils eine Konferenz (GoalZone) angeboten.

Neben der Europa League hat das "Netflix des Sports" auch die Champions League und einige europäische Top-Ligen im Angebot. Jedoch ist auf DAZN nicht nur Fußball zu sehen. Auch Fans der US-Sportarten (NBA, NFL, NHL, MLB) können sich bei der Plattform bedienen.

Für 19,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr kann ein DAZN-Abo abgeschlossen werden. Zuvor hat man die Option, einen Gratismonat zu testen.

Europa League im Free-TV

Die Begegnung mit deutscher Beteiligung zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt wird für alle Nicht-DAZN-Nutzer auch im Free-TV übertragen. Der private Sender RTL zeigt die Partie am Donnerstag. Die Vorberichterstattung startet um 20.15 Uhr.

Europa League im Liveticker

Für alle Fans, die nicht auf das DAZN-Angebot zugreifen können, bietet SPOX die Möglichkeit, beim Liveticker mitzulesen.

Europa League: Die Termine im Überblick

Nach den Achtelfinalspielen in dieser Woche geht es dann rasch wieder weiter mit dem Viertelfinale nächste Woche. Das Finale findet dann schließlich am 21. August statt.