Europa League live im TV und Livestream sehen - so funktioniert's

Ab Mittwoch ist die Europa League wieder am Start. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die K.o.- Spiele live im TV, Livestream und im Liveticker sehen könnt.

Europa League: Die Begegnungen im Überblick

Am Mittwoch wird nach monatelanger Corona-Pause wieder der Europa-League-Wettbewerb fortgesetzt. Nachdem im März bereits einige Partien gespielt wurden, sind diese Woche nun die Rückspiele dran. Die Paarungen Inter Mailand gegen Getafe und FC Sevilla gegen die Roma wurden damals abgesagt und werden jeweils mit nur einem Spiel entschieden. Somit fällt in diesen beiden Fällen das Rückspiel aus. Diese Begegnungen werden zusätzlich auf neutralem Boden in Nordrhein-Westfalen ausgespielt.

Im Turnier befinden sich momentan noch drei deutsche Mannschaften. Lediglich die Leverkusener gewannen ihr bisher ausgetragenes Hinspiel. Mit dem 3:1 gegen die Glasgow Rangers hat man sich für die Rückrunde eine gute Ausgangslage verschafft. Im Gegensatz zur Werkself sieht es bei der Eintracht wohl nach Abschied aus dem Turnier aus. Gegen den FC Basel gab es zuhause eine 0:3-Pleite. Ebenfalls verloren hat der VfL Wolfsburg, jedoch ist nach dem 1:2 im Hinspiel gegen Schachtjor noch alles möglich.

Team 1 Team 2 Hinspiel-Ergebnis Datum-Rückspiel Uhrzeit Schachtjor Donezk VfL Wolfsburg 2:1 Mi, 5. August 18.55 Uhr Kopenhagen Istanbul Basaksehir 0:1 Mi, 5. August 18.55 Uhr Manchester United LASK 5:0 Mi, 5. August 21 Uhr Inter Mailand Getafe kein Hinspiel, Duell nur in einem Spiel Mi, 5. August 21 Uhr FC Sevilla Roma kein Hinspiel, Duell nur in einem Spiel Do, 6. August 18.55 Uhr Bayer Leverkusen Glasgow Rangers 3:1 Do, 6. August 18.55 Uhr FC Basel Eintracht Frankfurt 3:0 Do, 6. August 21 Uhr Wolverhampton Wanderers Olympiakos 1:1 Do, 6. August 21 Uhr

Europa League: Live im TV und Livestream

Für alle Rückrunden-Spiele der Europa League hat der Streamingdienst DAZN die Rechte. Rund 15 Minuten vor Anpfiff starten die Übertragungen der Begegnungen.

Zusätzlich zur Europa League sind bei DAZN auch andere Wettbewerbe zu sehen. Darunter Spiele der Champions League, Bundesliga, Serie A, Primera Division und der Ligue 1. Auch Fans der US-Sportarten (NFL, NHL, NBA, MLB) haben Grund, die Plattform aufzurufen.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet ein Abo dafür monatlich 11,99 Euro. Das Jahresabonnement wird für 119,99 Euro angeboten.

Europa League: Live im Free-TV

Das Spiel zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt wird zusätzlich zu DAZN auch im Free-TV auf RTL übertragen. Die Übertragung startet am Donnerstag, den 6. August, um 20.15 Uhr mit dem Countdown zum Spiel. Weiters wird pro Spielrunde ein Duell auf dem privaten Sender zu sehen sein.

Europa League im Liveticker

Auch im Liveticker ist die Europa League vertreten. Diesen bietet SPOX auf der Website an.

Hier entlang zur Übersicht der Europa-League-Liveticker.