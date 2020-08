Noch drei Mannschaften sind in der Europa League vertreten. Welche das sind und welches Spiel Ihr heute im Free-TV sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Europa League: Diese Spiele laufen heute im Free-TV

In Deutschland werden heute keine Spiele im Free-TV übertragen. Erst am Donnerstag könnt Ihr bei RTL ein Livespiel (Basel gegen Leverkusen) im Free-TV sehen.

In Österreich dagegen zeigt Puls 4 die Partie des Linzer ASK bei Manchester United. Um 20.15 Uhr beginnt dort die Berichterstattung für das Spiel. Auch via Livestream könnt Ihr dabei sein.

Europa League: Welche Spiele finden heute statt?

Datum Heim Gast Hinspiel 5. August, 18.55 Uhr FC Kopenhagen Istanbul Basaksehir 0:1 5. August, 18.55 Uhr Schachtjor Donezk VfL Wolfsburg 2:1 5. August, 21 Uhr Manchester United LASK Linz 5:0 5. August, 21 Uhr Inter Mailand FC Getafe -

Europa League im TV und Livestream sehen

Alle Spiele der Europa League gibt es bei DAZN im Programm. Beim Streamingdienst könnt Ihr aber nicht nur alle Einzelspiele, sondern auch alle Partien in der Konferenz sehen.

Für Fußballfans bietet DAZN noch viele weitere Übertragungen an, unter anderem aus der Champions League, der Bundesliga, Serie A, La Liga und Ligue 1. Dazu gibt es verschiedene Cupwettbewerbe bei DAZN im Programm. Darüber hinaus findet Ihr hier zahlreiche Events aus dem US-Sport (NBA, NHL, MLB, NFL) , Motorsport (MotoGP), Boxen, MMA oder Handball. Durch eine Kooperation mit Eurosport könnt Ihr bei DAZN unter anderem Tennis (US-Open, Australian Open, French Open) und die Olympischen Spiele sehen.

Europa League im Liveticker verfolgen

Auch ohne ein Abonnement könnt Ihr natürlich auf dem Laufenden bleiben. Alle Duelle der Europa League begleiten wir auf SPOX mit unseren Livetickern.

Europa League: Die Viertelfinal-Partien im Überblick

Falls der VfL Wolfsburg heute eine Runde weiterkommen sollte, würden die Wölfe auf den Sieger des Spiels FC Basel vs. Eintracht Frankfurt treffen. Bayer Leverkusen könnte auf Inter Mailand treffen.

Spiel Team 1 Team 2 Viertelfinale 1 VfL Wolfsburg/Schachtjor Donezk Eintracht Frankfurt/FC Basel Viertelfinale 2 LASK/Manchester United Basaksehir/FC Kopenhagen Viertelfinale 3 Inter Mailand/FC Getafe Bayer Leverkusen/Glasgow Rangers Viertelfinale 4 Olympiakos Piräus/Wolverhampton Wanderers FC Sevilla/AS Rom

Europa League: Die Termine des Finalturniers

Bis zum 21. August findet das Finalturnier der Europa League statt. Hier gibt es alle Infos dazu.