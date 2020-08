Europa League: Diese Spiele laufen heute im Free-TV

Tag zwei des Europa-League-Restarts steht heute auf dem Plan. Vier Viertelfinalplätze sind noch verfügbar. SPOX zeigt, welche dieser Europa-League-Spiele heute im Free-TV zu sehen sind.

Hol Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und schaue damit die Europa League!

Europa League: Der heutige Europa-League-Abend

Nachdem gestern die Europa-League ihr Comeback feiern durfte, geht es heute gleich weiter. Vier Spiele stehen bevor. Gleich zwei deutsche Mannschaften sind dran, nämlich Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Die Werkself eröffnet um 18.55 Uhr den europäischen Abend mit dem Spiel gegen Glasgow Rangers. Zur gleichen Zeit treffen der Europa-League-Rekordsieger FC Sevilla und AS Rom aufeinander.

Das Duell zwischen Sevilla und der Roma ist ein besonderes, weil es bei diesen beiden Mannschaften im Gegensatz zu den restlichen Paarungen am Abend kein Hinspiel gab. Somit ist das heutige Spiel das alles entscheidende. Eine weitere Besonderheit bietet die Spielstätte, in der das spanisch-italienische Spiel stattfindet, nämlich in der MSV Arena in Duisburg.

Um 21 Uhr starten dann die Rückspiele der Begegnungen FC Basel gegen Eintracht Frankfurt und Wolverhampton Wanderers gegen Olympiakos Piräus.

© imago images / HJS

Europa League: FC Basel gegen Eintracht Frankfurt im Free-TV

Das Europa-League-Rückspiel zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt ist als einziges der vier Partien im deutschen Free-TV zu sehen. Das übernimmt der private Sender RTL. Ab 20.15 Uhr startet der Countdown zum Spiel. Die Zuschauer werden dabei von der Moderatorin Laura Wontorra und dem Experten Roman Weidenfeller begleitet.

Europa League: Heute live im TV und Livestream

Obwohl die Begegnung Basel-Eintracht im Free-TV angeboten wird, können DAZN-Kunden das Spiel auch auf der Streamingplattform schauen. Denn DAZN hat die Übertragungsrechte für alle Achtelfinal-Rückspiele der Europa League. Die vier Partien des Abends werden sowohl als Einzelspiele als auch in der GoalZone-Konferenz von DAZN gezeigt.

Das Angebot von DAZN beinhaltet neben der Europa League auch Spiele der Champions League und die der besten nationalen Ligen, die Europa zu bieten hat. Dazu gehören die Ligue 1, Primera Division, Bundesliga und die Serie A. Wer Fan von US-Sportarten ist, ist bei DAZN genau richtig. Dort werden nämlich Partien der NFL, NBA, NHL, und MLB übertragen.

Für einen monatlichen Preis in Höhe von 11,99 Euro und einem Jahrespreis von 119,99 Euro kann ein Abonnement geholt werden. Zuvor darf der Kunde jedoch noch einen Gratis-Probemonat austesten.

Europa League im Liveticker

Alle vier Spiele des Abends kann man bei SPOX live mitlesen. Zusätzlich wird auch ein Liveticker zur Konferenz angeboten.

Die Übersicht der Liveticker findet Ihr hier.

Europa League: Das ganze Achtelfinale im Überblick