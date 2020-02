Europa League, Zwischenrunde: Arsenal scheitert trotz Traumtor von Aubameyang - United locker weiter

Mit Nationaltorwart Bernd Leno sowie den 2014er-Weltmeistern Mesut Özil und Shkodran Mustafi in der Startelf ist der FC Arsenal überraschend in der Europa League gescheitert. Im Achtelfinale sind neben den deutschen Vertretern Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg auch Manchester United, Inter Mailand und der AS Rom.

Ob Eintracht Frankfurt den Sprung ins Achtelfinale perfekt machen kann, entscheidet sich erst am Freitag.

Im Rückspiel der ersten K.o.-Runde verloren die Gunners gegen Olympiakos Piräus vor eigenem Publikum 1:2 (0:1, 0:0) nach Verlängerung, das Hinspiel in Griechenland hatte der Finalist der Vorsaison 1:0 gewonnen.

Pape Abou Cisse (53.) und Youseff El Arabi in der 120. Minute schossen die Griechen in die nächste Runde. Kurz vor dem zweiten Gäste-Treffer hatte der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (113.) mit einem traumhaften Fallrückzieher für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt, der Arsenal für das Weiterkommen gereicht hätte.

Ausgeschieden ist ebenfalls Julian Weigl mit Benfica Lissabon. Der Winterzugang von Borussia Dortmund kam mit seinem neuen Team im heimischen Estadio da Luz gegen Schachtjor Donezk trotz 3:1-Führung nicht über ein 3:3 (2:1) hinaus. Das erste Duell hatte Schachtjor, Finalsieger 2009 gegen Werder Bremen, 2:1 gewonnen. Verabschieden musste sich auch Ajax Amsterdam. Der Champions-League-Halbfinalist des Vorjahres gewann zwar 2:1 (1:1) gegen den FC Getafe, die Spanier hatten aber ein 2:0-Polster mit in die Niederlande gebracht.

Europa League: Manchester United siegt in Überzahl mit 5:0

Manchester United sorgte nach dem müden 1:1 im Hinspiel gegen den FC Brügge im Old Trafford für klare Verhältnisse und siegte 5:0 (3:0) nach langer Überzahl - Brügges Simon Deli hatte bereits in 23. Spielminute Rot wegen Handspiels gesehen. Inter Mailand besiegte im wegen der Coronavirus-Epidemie zuschauerlosen San Siro den bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad 2:1 (2:1/Hinspiel 2:0).

Der dreimalige italienische Meister AS Rom quälte sich ins Achtelfinale. Die Römer kamen bei KAA Gent zu einem 1:1 (1:1) und zogen dank des 1:0-Erfolgs im ersten Duell in die Runde der letzten 16 ein. Erstmals im Achtelfinale eines europäischen Wettbewerbs steht der Linzer ASK. Die vom langjährigen Bundesliga-Profi Valerien Ismael trainierten Österreicher setzten sich gegen AZ Alkmaar aus den Niederlanden 2:0 (1:0/Hinspiel 1:1) durch.

Europa League, Zwischenrunde: Die Übersicht aller Ergebnisse