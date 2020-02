Ludogorez Rasgrad gegen Inter Mailand heute live im TV, Livestream und Liveticker

Inter Mailand im Duell mit Ludogorez Rasgrad könnt Ihr heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen. Mit SPOX verpasst Ihr garantiert nichts aus der Europa League.

Du willst alle Spiele der Europa League live und in voller Länge verfolgen? Dann sichere Dir jetzt Deinen kostenlosen DAZN-Probemonat und verpasse nichts.

In der Serie A hat Inter Mailand am vergangenen Wochenende bei der 1:2-Niederlage gegen Lazio Rom die Tabellenführung verspielt. Nun wartet auf den Tabellendritten im Sechzehntelfinale der Europa League mit Ludogorez Rasgrad der Tabellenführer aus Bulgarien.

Ludogorez Rasgrad vs. Inter Mailand: Die wichtigsten Infos

Der Showdown in der Ludogorez Arena in Rasgrad beginnt am heutigen Donnerstagabend, 20. Februar 2020, um 18.55 Uhr.

Das Stadion in Rasgrad bietet 10.254 Zuschauern Platz.

Ludogorez Rasgrad - Inter Mailand: Die Unparteiischen

Leiten wird das Duell zwischen Ludogorez Rasgrad und Inter Mailand ein Schiedsrichtergespann aus Spanien:

Schiedsrichter: Carlos del Cerro Grande (Spanien)

Carlos del Cerro Grande (Spanien) Assistenten: Juan Carlos Yuste Jimenez und Roberto Alonso Fernandez (beide Spanien)

Juan Carlos Yuste Jimenez und Roberto Alonso Fernandez (beide Spanien) Vierter Offizieller: Guillermo Cuadra Fernandez (Spanien)

Guillermo Cuadra Fernandez (Spanien) VAR: Juan Martinez Munuera (Spanien)

Ludogorez Rasgrad gegen Inter Mailand heute live im TV und Livestream

Live und exklusiv gibt es das Aufeinandertreffen von Ludogorez Rasgrad und dem italienischen Vertreter Inter Mailand nur bei DAZN zu sehen.

Neben der Europa League hat der Streaming-Anbieter auch die Champions League, Serie A, Ligue 1, Primera Division und die Bundesliga im Programm.

Das ganze Angebot gibt es bereits für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahresabonnement. In beiden Fällen ist dabei der erste Monat kostenlos.

Ludogorez Rasgrad vs. Inter Mailand heute im Liveticker

Keinen Zugriff auf Bewegtbild? Kein Problem, wir von SPOX sorgen für Abhilfe und halten Euch mit unserem kostenlosen und ausführlichen Liveticker stets auf dem Laufenden. Mit uns verpasst Ihr garantiert nichts. Wir haben sowohl das Einzelspiel als auch eine Konferenz im Programm:

In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr zudem zahlreiche weitere sportliche Highlights, die Ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

Europa League, Sechzehntelfinale: Alle Spiele im Überblick

Insgesamt finden am heutigen Donnerstagabend 16 Spiele statt. Alle Partien des Sechzehntelfinales im Überblick: