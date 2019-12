Europa League: Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach gegen Istanbul Basaksehir heute live im TV oder Livestream?

Am letzten Gruppenspieltag der Europa League kämpft Borussia Mönchengladbach gegen Istanbul Basaksehir um den Einzug in die K.o.-Runde. Wer die Partie im TV oder Livestream zeigt bzw. überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Borussia Mönchengladbach vs. Istanbul Basaksehir: Schiedsrichter, Ort und Anpfiff

Die Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und Istanbul Basaksehir steigt am heutigen Donnerstag (12. Dezember) um 21 Uhr. Austragungsort ist der Borussia Park. Die Heimspielstätte der Fohlen bietet rund 46.000 Zuschauern einen Platz.

Die Partie leiten wird das spanische Schiedsrichtergespann um Jose Maria Sanchez, der von seinen Assistenten Raul Cabanero, Inigo Prieto und Jose Luis Munuera Montero unterstützt wird.

Wer überträgt / zeigt Gladbach gegen Istanbul BB heute im TV oder Livestream?

Der Streamingdienst DAZN überträgt alle Spiele der Europa League live in voller Länge und zeigt somit auch das Heimspiel von Gladbach gegen Istanbul Basaksehir. Außerdem bietet der Privatsender RTL eine Live-Berichterstattung im Free-TV oder mit dem kostenpflichtigen Livestream via TVNow an.

Bei DAZN begleiten Euch Moderatorin Tobias Wahnschaffe, Kommentator Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch ab 20.45 Uhr durch den Abend.

Ein Abonnement beim Streaminanbieter kostet Euch lediglich 11,99 Euro monatlich oder Ihr bucht das Jahresabo für 119,99 Euro, womit Ihr Geld spart. Neben der Europa League ist DAZN auch die Heimat der Champions League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und LaLiga.

Borussia Mönchengladbach gegen Istanbul Basaksehir heute im Liveticker

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, die Begegnung zwischen Gladbach und Istanbul BB live vor Euren Bildschirmen zu verfolgen, könnt Ihr auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Dort bleibt Ihr immer auf dem neusten Stand und verpasst keine Highlights. Hier geht's zum Einzelspiel - und hier zur Konferenz.

Gladbach in der Europa League: So kommt die Borussia weiter

Borussia Mönchengladbach hat das Weiterkommen in die Runde der letzten 32 komplett in der eigenen Hand. Trotz der katastrophalen 0:4-Klatsche im eigenen Stadion zum Auftakt gegen den Wolfsberger AC rangieren die Fohlen an der Spitze der Gruppe J.

Somit reicht Gladbach am heutigen Abend ein Unentschieden, um in das 16tel-Finale einzuziehen. Mit einem Sieg würde sich das Team von Trainer Marco Rose gar als Gruppenerster für die K.o.-Runde qualifizieren und würde vermeintlich schwereren Gegnern damit vorerst aus dem Weg gehen.

Selbst eine Niederlage würde Gladbach reichen, sollte Wolfsberg gegen die Roma gewinnen.

Gladbach - Istanbul BB: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die beiden Mannschaften heute auflaufen:

BMG : Sommer - Wendt, Ginter, Elvedi, Lainer - Zakaria, Neuhaus, Hofmann, Stindl - Embolo, Thuram

: Sommer - Wendt, Ginter, Elvedi, Lainer - Zakaria, Neuhaus, Hofmann, Stindl - Embolo, Thuram Istanbul: Günok - Clichy, Epureanu, Ponck, Junior Caicedo - Topal, Elia, Aleksic, Kahveci, Visca - Ba

Europa League: Die Tabelle der Gruppe J

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Borussia Mönchengladbach 5 2 2 1 5:7 -2 8 2 AS Rom 5 2 2 1 10:4 6 8 3 İstanbul Basaksehir 5 2 1 2 5:8 -3 7 4 Wolfsberger AC 5 1 1 3 5:6 -1 4

Europa League: Termine der Saison 2019/20