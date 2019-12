Europa League: Die Auslosung zur Zwischenrunde heute im LIVE-TICKER

Heute Mittag werden die Partien der Europa-League-Zwischenrunde ausgelost. Hier erfahrt Ihr im LIVE-TICKER, auf wen Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg treffen.

Europa League: Die Auslosung der Zwischenrunde heute im LIVE-TICKER - Vor Beginn

Vor Beginn: Neben Champions-League-Absteiger Bayer Leverkusen sind aus deutscher Sicht außerdem Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg in der Zwischenrunde vertreten. Borussia Mönchengladbach hingegen scheiterte in letzter Sekunde durch eine Niederlage gegen Basaksehir Istanbul.

Vor Beginn: Im Anschluss an die Ziehung der Champions-League-Partien wird im UEFA-Hauptquartier in Nyon ermittelt, welche 16 Begegnungen in der Europa League anstehen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur heutigen Auslosung der Zwischenrunde in der Europa League.

Europa League: Zwischenrunden-Auslosung heute live im TV und Livestream

Alternativ ist die Ziehung auch auf uefa.com sowie bei Sky Sport News HD zu sehen.

Europa League: Die Aufteilung der Teams nach Lostöpfen

Neben den zwölf Gruppensiegern der Europa Leauge sind außerdem die vier besten Gruppendritten, die aus der Champions League hinzustoßen, gesetzt. Die drei deutschen Verteter sind lediglich im Topf der ungesetzten Teams zu finden.