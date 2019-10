Europa League: Wer zeigt / überträgt AS Rom vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und Livestream?

In der Europa League steht für Borussia Mönchengladbach das Spiel gegen den vermeintlich härtesten Gegner an. Wer die Partie gegen die AS Rom überträgt, erfahrt Ihr hier.

AS Rom gegen Borussia Mönchengladbach live auf DAZN sehen. Gratis-Monat sichern und die Partie kostenlos verfolgen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Europa League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

AS Rom vs. Gladbach: Anpfiff und Austragungsort

Gladbachs Auswärtsspiel in der ewigen Stadt wird bereits um 18.55 Uhr angepfiffen. Gespielt wird im legendären Olympiastadion in Rom, in dem Deutschland 1990 den Weltmeistertitel gewann.

EL: Wer zeigt / überträgt AS Rom gegen Borussia Mönchengladbach?

Die einzige Möglichkeit, die Partie zu verfolgen, bietet DAZN. Der Streaming-Dienst hat sich die Rechte an der Europa League gesichert und zeigt alle Begegnungen live.

Ab 18.40 Uhr geht der Livestream online. Dann begrüßt Euch Moderator Alex Schlüter zusammen mit Experte Ralph Gunesch. Kommentieren wird die Partie Jan Platte.

Neben sämtlichen anderen Spielen zeigt DAZN über 100 Spiele der Champions League und 40 Bundesliga-Partien. Außerdem wird die komplette Saison der Serie A, Primera Division und Ligue 1 auf der Streaming-Plattform übertragen.

Im ersten Monat ist das Angebot sogar kostenlos. Anschließend werden für ein Abo entweder monatlich 11,99 Euro oder jährlich 119,99 Euro fällig.

Gladbach in Gruppe J: Die Tabelle

Borussia Mönchengladbach hechelt in der Europa League den eigenen Erwartungen hinterher. Nach der Auftaktpleite gegen den Wolfsberger AC sicherte man sich am 2. Spieltag gegen Basaksehir zumindest einen Punkt durch den Last-Minute-Treffer von Patrick Herrmann.

Mit einem Dreier könnte der Bundesligist mit der AS Rom gleichziehen. Die Roma selbst kam nach einem überzeugenden 4:0 Auftaktsieg über Istanbul nicht über ein 1:1 gegen Wolfsberg hinaus.

Platz Team Spiele Tore Punkte 1 AS Rom 2 5:1 4 2 Wolfsberger AC 2 5:1 4 3 Borussia Mönchengladbach 2 1:5 1 4 Istanbul BB 2 1:5 1

Europa League heute im LIVE-TICKER

Ihr könnt die Begegnung nicht im Livestream sehen, wollt jedoch trotzdem up-to-date bleiben? Mit dem SPOX-Liveticker ist die möglich. Wir haben sowohl die Einzelpartie Rom gegen Gladbach als auch die Konferenz mit allen weiteren Spiele im Angebot.

Europa League: Der 3. Spieltag im Überblick

Neben Gladbach sind aus deutscher Sicht heute noch der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt im Einsatz. Die Wölfe müssen gegen Gent ran. Die SGE empfängt Standard Lüttich.