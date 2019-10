Europa League heute live: Der 2. Spieltag im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Donnerstag steht der 2. Spieltag der Europa League an. SPOX verrät Euch, welche Spiele auf dem Programm stehen und wo Ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Jetzt den kostenlosen Probemonat sichern und die komplette UEFA Europa League live und hautnah erleben!

Europa League heute live im TV und Livestream

Bei DAZN seht Ihr alle Spiele der Europa League sowohl in Deutschland als auch in Österreich live in voller Länge.

Zudem bietet der Streamingdienst die Auswahl, die Europapokalspiele entweder einzeln oder mit GoalZone in der Konferenz zu sehen. So könnt Ihr beispielsweise Borussia Mönchengladbach als Einzelspiel oder in der Highlight-Show bei DAZN sehen.

Ein Abonnement kostet lediglich 11,99 Euro im Monat - auch ein Jahresabo für 119,99 Euro ist möglich. Darüber hinaus gibt es einen kostenlosen Probemonat. Neben der Europa League gibt es unter anderem auch die Champions League und Bundesliga im Programm.

Im frei emfangbaren Fernsehen werden hingegen nur ausgewählte Partien live gezeigt. So übertägt der Privatsender RTL Nitro Vioria Guimares gegen Eintracht Frankfurt live. Das Livestream-Angebot des Senders ist über RTLNow abrufbar, kostet aber 4,99 Euro im Monat.

Europa League, 2. Spieltag: Alle Spiele im Überblick

Anstoß Heimteam Auswärtsteam Übertragung 18:55 Uhr Astana Partizan DAZN 18:55 Uhr Young Boys Rangers DAZN 18:55 Uhr ZSKA Moskau Espanyol DAZN 18:55 Uhr Oleksandria Gent DAZN 18:55 Uhr Besiktas KWolverhampton DAZN 18:55 Uhr AZ Alkmaar Manchester United DAZN 18:55 Uhr Braga Slovan Bratislava DAZN 18:55 Uhr Ferencvaros Ludogorez Rasgrad DAZN 18:55 Uhr Feyenoord FC Porto DAZN 18:55 Uhr St. Etienne VfL Wolfsburg DAZN 18:55 Uhr Wolfsberg Roma DAZN 18:55 Uhr Istanbul BB Mönchengladbach DAZN 21 Uhr Guimares Frankfurt DAZN / Nitro 21 Uhr Sevilla APOEL DAZN 21 Uhr Sporting LASK DAZN 21 Uhr Lazio Rennes DAZN 21 Uhr Malmö Kopenhagen DAZN 21 Uhr FK Krasnodar Getafe DAZN 21 Uhr Rosenberg PSV Eindhoven DAZN 21 Uhr Lugano Dynamo Kiew DAZN 21 Uhr Trabzonspor FC Basel DAZN 21 Uhr Celtic CFR Cluj DAZN 21 Uhr Arsenal Standard DAZN 21 Uhr Düdelingen Qarabag DAZN

Europa League heute im Liveticker

SPOX bietet zu allen Spielen der Europa League einen Liveticker an, bei denen Ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Hier geht's zur heutigen Übersicht.

Europa League 2019/20: Termine im Überblick

Kurz nach der Länderspielpause geht es bereits am 24. Oktober mit dem 3. Spieltag der Europa League weiter. Das Finale steigt am 27. Mai in Gdansk.