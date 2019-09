Europa League: So läuft die Übertragung im TV und Livestream

Die Europa-League-Saison 2019/2020 steht bevor. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Spiele der deutschen Mannschaften und alle anderen Partien im TV und Livestream verfolgen könnt.

Europa League live im TV und Livestream

Jedes Spiel der Europa League könnt Ihr live auf DAZN verfolgen. Der Streamingdienst bietet Euch neben den Einzelspielen auch eine Konferenzschaltung, die GoalZone, an.

Solltet Ihr donnerstags nicht die Europa League verfolgen können, ist das kein Problem, da Ihr auf DAZN jede Partie im Re-Live sehen könnt.

190 der insgesamt 205 Spiele werden in Deutschland und Österreich exklusiv auf DAZN zu sehen sein. Weitere 15 Spiele laufen in beiden Ländern co-exklusiv auch im Free-TV. So hat sich RTLNitro die Co-Exklusiv-Rechte in Deutschland gesichert.

Neben der Europa League könnt Ihr auf DAZN die Bundesliga, Champions League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und noch viele weitere Top-Ligen sehen. Für alle Nicht-Fußball-Fans gibt es auf DAZN ebenfalls ein umfangreiches Programm. So seht Ihr beim Streamingdienst die NFL, NBA, NHL, UFC, PDC-Events, Boxen, Tennis und noch vieles mehr. Und das alles für nur 11,99 Euro im Monat oder 119,99 jährlich.

Europa League: Die deutschen und österreichischen Teilnehmer

Drei Mannschaften aus Deutschland und zwei Teams aus Österreich sind in der diesjährigen EL-Saison vertreten.

Mannschaft Gegner Borussia Mönchengladbach AS Rom, Basaksehir, Wolfsberger AC VfL Wolfsburg KAA Gent, AS St-Etienne, Olexandriya Eintracht Frankfurt FC Arsenal, Standard Lüttich, Vitoria SC Wolfsberger AC AS Rom, Baskhier Istanbul, Borussia Mönchengladbach Linzer ASK Sporting Lissabon, PSV Eindhoven, Rosenborg Trondheim

Europa League 2019/20: Alle Termine im Überblick

Das Finale der Europa-League-Saison findet dieses Mal im der Arena Gdansk im polnischen Danzig statt. Das sind die Termine der EL-Saison im Überblick:

Gruppe, 1. Spieltag: 19. September

Gruppe, 2. Spieltag: 3. Oktober

Gruppe, 3. Spieltag: 24. Oktober

Gruppe, 4. Spieltag: 7. November

Gruppe, 5. Spieltag: 28. November

Gruppe, 6. Spieltag: 12. Dezember

Zwischenrunde, Hinspiele: 20. Februar

Zwischenrunde Rückspiele: 27. Februar

Achtelfinale Hinspiele: 5. März

Achtelfinale Rückspiele: 12. März

Viertelfinale, Hinspiele: 9. April

Viertelfinale Rückspiele: 16. April

Halbfinale, Hinspiele: 30. April

Halbfinale, Rückspiele: 7. Mai

Finale: 27. Mai

Europa League: Die Rekordsieger

Die Europa League, vormals UEFA Cup, konnte der FC Sevilla bereits fünf Mal gewinnen.