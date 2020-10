EM-Qualifikation heute im Livestream und Liveticker: Die Spiele am Donnerstag

16 Teams kämpfen über den Playoff-Weg noch um die letzten vier Tickets für die Europameisterschaft 2020, welche aufgrund der COVID-19-Pandemie auf Sommer 2021 verschoben wurde. Am Donnerstag stehen die acht Halbfinalpartien an. Wie und wo ihr live dabei sein könnt, verraten wir euch hier!

Playoffs der EM-Qualifikation: Die Termine

Eigentlich sollten die letzten vier Teilnehmer der EM-Endrunde bereits im März feststehen, aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden die Playoffs aber ebenso verschoben wie das Turnier selbst. Die EURO 2020 findet so vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2021 statt, die Quali-Playoffs werden dagegen noch 2020 zu Ende gespielt.

Am heutigen Donnerstag, den 8.Oktober werden die acht Halbfinalisten ermittelt, welche dann am 12. November in den Finals die EM-Tickets unter sich ausmachen.

EM-Qualifikation am Donnerstag: Alle Partien der Halbfinals in den Playoffs

*Die siegreichen Mannschaften im jeweils gleichen Weg treffen in den Finals aufeinander.

Übertragung der EM-Quali im Livestream auf DAZN und Liveticker

Ihr wollt live dabei sein, wenn die Tickets für die Playoff-Finals vergeben werden? Dann solltet ihr bei DAZN reinschauen! Der Streamingdienst überträgt alle acht Halbfinal-Partien live. Den Auftritt von Erling Haalands Norwegern gegen Serbien gibt's sogar mit deutschem Kommentar von Felix Keil.

Dank eines Probemonats ist das Angebot von DAZN zu Beginn sogar absolut kostenlos, ohne Hintertürchen oder versteckte Nachzahlungen.

Thema riesiges Programmangebot: Vor allem Fußballliebhaber kommen bei DAZN voll auf ihre Kosten. Neben der EM-Quali, der UEFA Nations League (ohne DFB-Spiele) und internationalen Testspielen zeigt der Streamingdienst 40 exklusive Bundesligapartien, alle Highlights aus Liga eins und zwei 40 Minuten nach Abpfiff, über 100 Spiele der Champions League, die komplette Europa League und weiteren internationalen Topfußball, beispielsweise aus LaLiga, Serie A oder dem Carabao Cup. Doch auch Fans anderer Sportarten gucken nicht in die Röhre - im Gegenteil! DAZN zeigt Spitzensport aus den USA mit NBA, NFL, NHL und MLB, exklusiv die Handball-Champions-League und dank einer Kooperation mit Eurosport drei der vier Tennis-Grand-Slams sowie die Olympischen Spiele, um nur ein paar Highlights aus dem Programm zu nennen.

Natürlich steht euch auch der Liveticker auf SPOX zur Verfügung, um bei den Spielen immer auf dem Laufenden zu bleiben. Und das entweder in den Einzelspielen oder in der Konferenz.

EM-Qualifikation-Playoffs: In diese Gruppen kommen die Sieger

Die die Gruppen für die EURO 2020 bereits ausgelost wurden, steht auch schon fest, mit welchen Gegnern es die Playoff-Sieger in der Endrunde zu tun bekommen. Nur in Weg A kann es noch zu einer Verschiebung kommen: Sollte dieser von Island, Bulgarien oder Ungarn gewonnen werden, kommt dieser Gewinner in die Gruppe F und der Gewinner von Weg D in die Gruppe C. Wird Weg A aber von Rumänien gewonnen, kommt Rumänien in die Gruppe C und der Gewinner von Weg D in die Gruppe F.

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Türkei Dänemark Niederlande Italien Finnland Ukraine Wales Belgien Österreich Schweiz Russland Playoff-Sieger Weg D/A