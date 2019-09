EM-Quali: England gegen Kosovo heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der EM-Quali muss England heute gegen den Kosovo ran. Alles zum Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

England vs. Kosovo: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Die Partie findet am heutigen Dienstag um 20.45 Uhr deutscher Zeit statt. Austragungsort ist das St. Marys Stadium in Southampton.

Folgendes deutsches Schiedsrichtergespann wird das Spiel leiten:

Schiedsrichter: Felix Zwayer

EM-Quali: England gegen Kosovo heute im TV und Livestream

Alle Spiele der EM-Quali ohne deutsche Beteiligung werden live vom Streamingdienst DAZN übertragen. Um 20.40 Uhr geht DAZN mit folgendem Personal auf Sendung:

Kommentator: Tobi Fischbeck

Tobi Fischbeck Experte: Ralph Gunesch

EM-Quali: England vs. Kosovo im LIVE-TICKER

England vs. Kosovo: Voraussichtliche Aufstellungen

Im Vergleich zum 4:0-Erfolg gegen Bulgarien könnte England-Coach Gareth Southgate auf mehreren Positionen rotieren.

England: Pickford - Walker, Maguire, Keane, Rose - Rice - Oxlade-Chamberlain, Henderson - Sancho, Kane, Rashford

Pickford - Walker, Maguire, Keane, Rose - Rice - Oxlade-Chamberlain, Henderson - Sancho, Kane, Rashford Kosovo: Muric - Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Hadergjonaj - Celina, Berisha, Voca, Halimi, Rashani - Muriqi

EM-Quali: Die Tabelle der Gruppe A mit England und Kosovo

Drei Spiele, drei Siege: So sieht Englands Bilanz in der bisherigen EM-Quali aus. Das Team aus dem Kosovo gewann überraschend am letzten Spieltag gegen Tschechien und darf auf die EM-Teilnahme hoffen.