EM-Quali: Aserbaidschan gegen Kroatien heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das noch punktlose Aserbaidschan empfängt in der EM-Qualifikation Vizeweltmeister Kroatien. Erfahrt hier, wie Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Aserbaidschan gegen Kroatien: Austragungsort, Anstoßzeit, Schiedsrichter

Spielstätte der Partie ist das Bakcell Stadion in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku. Das Stadion bietet Platz für 11.000 Zuschauer. Das Spiel wird bereits um 18 Uhr angestoßen. Folgendes Gespann wird die Begegnung leiten:

Schiedsrichter: Sandro Schärer (Schweiz)

Sandro Schärer (Schweiz) Assistenten: Stephane de Almeida, Alain Heiniger (beide Schweiz)

Stephane de Almeida, Alain Heiniger (beide Schweiz) Vierter Offizieller: Fedayi San (Schweiz)

Aserbaidschan - Kroatien: So seht Ihr das Spiel in TV und Livestream

Alle Spiele der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 seht Ihr live und exklusiv auf DAZN . Einzige Ausnahme davon sind die Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

Sofern Ihr es nicht schafft das Spiel live zu sehen, kein Problem! DAZN zeigt die Begegnung zwischen Aserbaidschan und Kroatien nach Abpfiff auch im Re-Live. Wenn Ihr nicht so viel Zeit habt, gibt es beim Streaminganbieter auch die Highlights des Spiels.

Der erste Monat des DAZN-Abonnements ist für Neukunden kostenlos. Danach zahlt Ihr 11,99 Euro pro Monat, oder 119,99 Euro im Jahr, falls Ihr Euch für das Jahresabo entschieden habt.

Aserbaidschan - Kroatien: So verfolgt Ihr das Spiel im Liveticker

Alternativ zum Streamingangebot von DAZN könnt ihr das Spiel auch im SPOX-Liveticker verfolgen. Falls Ihr doch lieber alle Spiele des Montagabends verfolgen wollt, bietet SPOX auch einen Konferenz-Ticker zur EM-Qualifikation an.

Aserbaidschan gegen Kroatien: Die Lage in Gruppe E

Der Vizemeister kommt so langsam auch in der EM-Qualifikation in die überragende WM-Form. Beim letzten Quali-Spiel gegen die Slowakei gab es ein 0:4-Kantersieg in Bratislava. Unter den Torschützen war auch der Neu-Münchner Ivan Perisic. Trotzdem stehen die Kroaten nur auf Rang zwei der Gruppe E, durch den Sieg im direkten Duell steht Ungarn an der Spitze.

Die Aseris sind als einziges Team der Gruppe noch punktlos. Dabei gab es aber trotzdem achtbare Ergebnisse für das Team von Trainer Nikola Jurcevic. Im Hinspiel unterlag man Kroatien nur mit 2:1, und auch Wales konnte sich nur durch einen späten Treffer von Superstar Gareth Bale mit 2:1 durchsetzen.

Die aktuelle Tabelle der Gruppe E