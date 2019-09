EM-Quali: Albanien gegen Island heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die isländische Nationalmannschaft muss im heutigen Spiel in der EM-Quali in Albanien ran. SPOX verrät Euch alle Infos zum Spiel und wo Ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt.

Sichere Dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat und verfolge dieses Spiel live auf DAZN!

Albanien vs. Island: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Dieses Spiel wird am heutigen Dienstag um 20.45 Uhr in der Elbasan Arena in der gleichnamigen Stadt Elbasan vom folgenden slowakischen Schiedsrichtergespann angepfiffen:

Schiedsrichter: Ivan Kruzliak

Ivan Kruzliak Assistenten: Tomas Somolani, Milan Strbo

Tomas Somolani, Milan Strbo Vierter Offizieller: Peter Kralovic

Frankreichs Top-11 der Nicht-Nominierten: Selbst der B-Kader ist Weltklasse © getty 1/19 Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hat seinen Kader für die Länderspiele gegen Albanien und Andorra bekanntgegeben – eine starke Mannschaft. Doch auch der B-Kader könnte wohl jedes Team schlagen. SPOX zeigt die Top-11 der Nicht-Nominierten. © getty 2/19 Benjamin Lecomte (AS Monaco): Stand bereits einige Male im Kader der Franzosen. Als Nummer drei hinter Hugo Lloris und Alphonse Areola ist diesmal aber Mike Maignan (24) von OSC Lille dabei. Lecomte wechselte im Sommer von Montpellier nach Monaco. © getty 3/19 Kevin Malcuit (SSC Neapel): Er war noch nie bei der Equipe dabei. Lange Zeit schien er dafür auch nicht gut genug zu sein. Doch seit seinem Wechsel von Lille zur SSC Neapel 2018 startet der Rechtsverteidiger durch. © getty 4/19 Samuel Umtiti (FC Barcelona): Zumindest vom Namen her ist Umtiti ein absoluter Top-Spieler. Bei Barca ist der 25-Jährige jedoch längst nur noch die Nummer drei hinter Gerard Pique und Clement Lenglet. Er ist seinen Durchbruch bisher schuldig geblieben. © getty 5/19 Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain): Auch er wartet weiterhin auf seinen nächsten Entwicklungsschritt, gilt jedoch noch immer als großes Abwehrtalent. Hat immerhin schon acht Länderspiele auf dem Buckel. © getty 6/19 Layvin Kurzawa (Paris Saint-Germain): Der nächste PSG-Verteidiger. Spielte bereits 13 Mal für die Nationalmannschaft, fehlte zuletzt aber krank im PSG-Training und ist wohl auch deshalb außen vor für die Länderspielpause. © getty 7/19 N'Golo Kante (FC Chelsea): Chelsea-Coach Frank Lampard bat Deschamps darum, Kante nicht zu nominieren, da dieser leicht angeschlagen ist. Kante könnte wohl spielen, doch Deschamps kam Lampards Wunsch nach. © getty 8/19 Tanguy N'Dombele (Tottenham Hotspur): Der Spurs-Neuzugang zählt seit fast einem Jahr zum A-Team. Der zentrale Mittelfeldspieler erlitt jedoch eine Oberschenkelverletzung und fehlt Tottenham auch im Nord-London-Derby gegen Arsenal. © getty 9/19 Ousmane Dembele (FC Barcelona): Er kehrt wohl erst Ende September zurück ins Training, laboriert an einem Muskelfaserriss. Ohnehin gilt Deschamps aber nicht als großer Fan von Dembele. Der Grund: dessen Arbeitseinstellung. © getty 10/19 Anthony Martial (Manchester United): 18 Mal lief der 23 Jahre alte Angreifer schon für die Equipe auf. Zum WM-Kader gehörte er nicht, zuletzt spielte er jedoch regelmäßig für Frankreich. Aber: Auch er ist verletzt: Oberschenkelverletzung. © getty 11/19 Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain): Auch der Superstar fehlt verletzt. Mbappe erlitt beim 4:0-Heimsieg von PSG gegen den FC Toulouse einen Muskelfaserriss. © getty 12/19 Alexandre Lacazette (FC Arsenal): Viele Fans wünschten sich nach dem Ausfall von Mbappe eine Rückkehr von Lacazette in den Kader. Doch der spielt trotz konstant starker Leistungen seit 2017 schon keine Rolle mehr unter Deschamps. © getty 13/19 So könnte die Startaufstellung von Frankreichs B-Kader aussehen. Zugegeben: Einige Spieler hätten es wohl in den A-Kader geschafft, dennoch ist Frankreichs Qualität in der Breite beeindruckend. Das zeigt die hypothetische Bank der Nicht-Nominierten. © getty 14/19 Adrien Rabiot (Juventus Turin): Ihm fehlt, nachdem er bei PSG in Ungnade gefallen war, natürlich die Spielpraxis. Für Juve feierte er gegen Parma sein Pflichtspieldebüt. © getty 15/19 Florian Thauvin (Olympique Marseille): Er zählt normalerweise auch zur A-Nationalmannschaft, fehlt jedoch aufgrund einer Knöchelverletzung. © getty 16/19 Alassane Plea (Borussia Mönchengladbach): Wegen seiner bärenstarken Debütsaison bei Gladbach belohnte ihn Deschamps mit einem Einsatz gegen Uruguay im November 2018. Seitdem war Plea aber nicht mehr im Kader. © getty 17/19 Sebastien Haller (West Ham United): Der Ex-Frankfurter sammelte zwar 20 Einsätze für die U21-Nationalmannschaft der Franzosen, für die A-Elf war er aber noch nie nominiert. © getty 18/19 Benjamin Mendy (Manchester City): Der ewige Pechvogel ist doch tatsächlich schon wieder verletzt. Er fällt mit einer Knieverletzung bis Mitte September aus. Übrigens: Auch Ferland Mendy von Real (ebenfalls Linksverteidiger) ist angeschlagen. © getty 19/19 Kevin Gameiro (FC Valencia): Als 13-facher Nationalspieler zumindest noch im erweiterten Kandidatenkreis. War jedoch seit März 2017 nicht mehr dabei. Spieler wie Karim Benzema oder Franck Ribery sind ohnehin außen vor.

Albanien gegen Island heute live im TV und Livestream

So wie alle Partien der EM-Quali ohne deutsche Beteiligung (die DFB-Spiele gibt es jeweils ab Mitternacht im Re-Live) wird auch dieses Spiel vom Streamingdienst DAZN übertragen.

Neben der EM-Quali hat der Streamingdienst DAZN unter anderem die Bundesliga, Champions League und Europa League im Programm. Ein Monatsabo kostet lediglich 11,99 Euro, das Jahresabo nur 119,99 Euro.

Albanien vs. Island im LIVE-TICKER

Ihr könnt das Spiel bei SPOX im Liveticker verfolgen. Neben dem Einzelspiel gibt es auch alle Spiele in der Liveticker-Konferenz.

EM-Quali: Die Tabelle der Gruppe H

Die ersten drei Mannschaften sind alle punktgleich. Die Parallelspiele lauten wie folgt: Moldawien spielt gegen die Türkei und Frankreich spielt gegen Andorra.