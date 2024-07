"Unser Kopf ist ein Dschungel": Sloweniens von Depressionen geplagter Josip Ilicic und sein wundersames Comeback nach 955 Tagen

Josip Ilicic, in seiner Heimat von allen nur liebevoll "Jojo" genannt, freute sich wie ein kleines Kind. Ausgelassen feierte der Slowene mit seinen Teamkollegen den Einzug ins Achtelfinale der Fußball-EM und rutschte nach dem torlosen Remis gegen England wild auf dem Rasen herum.

Wenn es nach Ilicic geht, möchte er im Anschluss an die K.o.-Partie am Montag (21 Uhr) in Frankfurt/Main gegen die Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo noch einmal so jubeln - doch eigentlich ist für den 36-Jährigen schon die EM-Teilnahme ein Triumph.

Der große Gänsehautmoment war in der 75. Minute des England-Spiels gekommen. Ilicic wurde eingewechselt und feierte damit sein EM-Debüt. Er half mit, das 0:0 über die Zeit zu bringen - zum ersten Mal in ihrer Geschichte schafften es die Slowenen in die K.o.-Runde.

Doch für Ilicic war der Meilenstein noch wesentlich größer: Nach 955 Tagen absolvierte der Stürmer, der lange Zeit mit großen psychischen Problemen zu kämpfen hatte, wieder ein Pflichtspiel für sein Heimatland - es war ein Sieg über sich selbst.