Lothar Matthäus zweifelt an Englands Superstar-Duo vor EM-Finale gegen Spanien

"Gerade die zwei ganz großen Namen, Harry Kane, Torschützenkönig der Bundesliga, und Jude Bellingham, Champions-League-Sieger mit Real, sind nicht in der Form, die England braucht, um so einen großen Titel zu gewinnen", schreibt der Rekordnationalspieler in seiner Kolumne für sport.de.

Kane steht zwar bei drei Turniertoren, das reiche aber nicht. "Er macht zwar seine Tore, gegen Holland aber zum Beispiel nur vom Punkt. Er hat bei dieser EM schon die ein oder andere Chance vergeben, die er bei Bayern München vor drei, vier Monaten noch gemacht hätte", so Matthäus.