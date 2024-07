"Können das Land nicht in die Hände dieser Menschen legen": Kylian Mbappé mahnt vor Frankreich-Wahlen

"Mehr denn je müssen wir wählen gehen, es ist wirklich dringend", sagte der Kapitän der französischen Fußball-Nationalmannschaft mit Blick auf die zweite Runde der Parlamentswahlen am kommenden Sonntag: "Wir können das Land nicht in die Hände dieser Menschen legen. Wir haben die Ergebnisse gesehen, es ist katastrophal."

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hatte angesichts der Ergebnisse der Europawahl das Parlament aufgelöst und die Wahlen damit vorgezogen. In der ersten Runde holte der rechtspopulistische Rassemblement National die meisten Stimmen, am Sonntag stehen nun die Stichwahlen an.

Mbappe hatte sich schon vor der ersten Runde auf ähnliche Weise geäußert. Mit Frankreich trifft er bei der Europameisterschaft im Viertelfinale auf Portugal (Freitag, 21.00 Uhr).