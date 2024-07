Kuriose Ehre vor EM-Finale: Londoner Flughafen benennt Terminal nach Englands Trainer Gareth Southgate

Das bisherige Terminal Süd trägt vorläufig den Namen von Gareth Southgate. Englands Nationaltrainer wuchs in Crawley, nur wenige Kilometer entfernt von Londons zweitgrößtem Flughafen, auf.

"Alle in London Gatwick wünschen Gareth Southgate und den englischen Spielern viel Glück für das Finale am Sonntag", sagte Stewart Wingate, der Geschäftsführer des Flughafens.

Im Finale von Berlin trifft England am Sonntag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) auf Spanien. Die Three Lions standen bereits vor drei Jahren im EM-Finale, unterlagen aber in London Italien im Elfmeterschießen. England gewann seinen einzigen Titel bei der Heim-WM 1966.