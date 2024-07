"Das tut uns richtig weh": DFB-Team mit offenem Brief

"Liebe Fans, wir wollten Euch und uns bei dieser Heim-Europameisterschaft den Titel schenken. In Deutschland. Für Deutschland. Das haben wir nicht geschafft. Und das tut uns richtig weh", hieß es in dem kurzen Text mit der Überschrift "Danke, Deutschland", den der Deutsche Fußball-Bund am Samstag veröffentlichte.

Trotz des frühen Ausscheidens am Freitagabend in Stuttgart gegen Spanien (1:2 nach Verlängerung) werde von diesem Turnier "etwas bleiben", hieß es weiter: "Was bleibt, sind Eure Emotionen. Wie Ihr uns angefeuert, gefeiert und durchs Turnier getragen habt bis ins Viertelfinale. Wir haben Eure Begeisterung, Eure Zuneigung in den vergangenen Jahren vermisst. Jetzt haben wir sie uns wieder erarbeitet und in jedem Moment gespürt."