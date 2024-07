"Ich habe echt Angst": Warum Harry Kane in Englands EM-Halbfinale keine Startelf-Garantie haben sollte

Kane "geht mir richtig auf die Nerven"

Die Kritik an Kane hielt sich bislang noch in Grenzen. Der 30-Jährige vom FC Bayern München verpasste das Elfmeterschießen gegen die Schweizer nach seiner Auswechslung in der Verlängerung; nach einem Sturz außerhalb des Spielfelds war es für Kane nicht mehr weitergegangen.

Ein Experte allerdings ging aus dem Sattel. Der frühere Tottenham-Profi Jamie O'Hara gab bei talkSPORT radio den Chefankläger: "Er sieht nicht fit aus, er ist faul und geht mir richtig auf die Nerven", sagte der 37-Jährige über Kane. "Ich habe echt Angst, dass wir einen Ronaldo in unserem Team haben und ihn spielen lassen müssen. Er ist ein Problem in diesem Turnier. Er ist meilenweit weg von seiner Form, er bremst das ganze Spiel."

O'Hara plädierte dafür, Kane im Halbfinale am Mittwoch gegen die Niederlande auf die Bank zu setzen, was seinen Co-Experten Jason Cundy, früher FC Chelsea, auf den Plan rief. Cundy meinte, Southgate würde in "gewaltige Schwierigkeiten" geraten, wenn er auf Kane verzichten und England ausscheiden würde.

Dabei ließ auch Cundy kein gutes Haar an Kanes Auftritt gegen die Schweiz. "Er hat nichts angeboten. Ich weiß nicht, was los ist und ob er überhaupt fit ist."

Die kritischen Experten räumten aber ein, dass es "keine richtige Antwort" gebe beim Ronaldo-Kane-Dilemma. "Das ist eine Entscheidung von enormer Tragweite", sagte Cundy über eine mögliche Degradierung Kanes, "und ich weiß nicht, ob sie die richtige ist, weil sie auch ein Statement ist. Wenn du ihn im Halbfinale draußen lässt und du kommst weiter, stellst du ihn dann im Endspiel wieder auf? Deinen Kapitän? Das ist eine knifflige Frage."