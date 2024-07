"Unglaubliche Bedrohung": Wayne Rooney vergleicht Spanien-Star mit Cristiano Ronaldo

Williams sei indes "außergewöhnlich", betonte Rooney, der insgesamt 120-mal für England spielte und bei sechs großen Turniern dabei war. Er sehe in dem 22-Jährigen von Athletic Bilbao viel von einem Weltstar, mit dem er einst bei Manchester United zusammenspielte.

"Er erinnert mich an Cristiano Ronaldo, als Cristiano jung war. Er schnappt sich einfach den Ball, probiert manchmal zu viel, aber trifft normalerweise die richtigen Entscheidungen", so Rooney. "Er ist eine unglaubliche Bedrohung in Eins-gegen-Eins-Situationen und macht auch Tore. England muss wirklich gut auf ihn aufpassen."

Am Sonntagabend kommt es im Berliner Olympiastadion zum Showdown um den EM-Titel zwischen England und Spanien. Yamal und Williams könnten indes nach der EM auch auf Vereinsebene möglicherweise zusammen spielen. Schließlich soll Yamals Verein Barcelona Interesse an Williams anmelden.