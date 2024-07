"Es stimmt, Kane und ich sind gleichauf": UEFA ändert Regeln für EM-Torschützenkönig

Englands Kane führt die Torschützenliste bei der EM mit drei Treffern an, doch fünf andere Spieler haben ebenfalls drei Tore im Verlauf des Turniers erzielt: Spaniens Dani Olmo, der Niederländer Cody Gakpo, Deutschlands Jamal Musiala, Georgiens Georges Mikautadze und der Slowake Ivan Schranz.

Im Falle eines Gleichstands sollte eigentlich die Anzahl der Assists den Ausschlag bei der Vergabe des Goldenen Schuhs geben - und sollte auch dieses Kriterium für keinen eindeutigen Sieger sorgen, wären die Spielminuten herangezogen worden. Dann hätte der Spieler mit den geringeren Einsatzzeiten die Auszeichnung bekommen.

Nun aber hat die UEFA erklärt, dass sowohl die Assists als auch die Spielminuten nicht beachtet werden, sondern allein die Tore zählen. Bei den Vorlagen hätte Dani Olmo aktuell im Vergleich zu Harry Kane die Nase vorne gehabt, die anderen vier Spieler kommen bei der EM nicht mehr zum Einsatz.

Kane und Olmo können im Finale am Sonntag in Berlin im direkten Duell noch treffen und sich den alleinigen Titel sichern. Allerdings könnten mit Englands Jude Bellingham und Spanien Fabián Ruiz zwei weitere Spieler zum Führungs-Sextett aufschließen, wenn ihnen im Endspiel noch ein Treffer gelingt. Mit einem Doppelpack zögen sie an allen anderen vorbei auf den ersten Platz.