© getty

Spanien vs. England heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das EM Finale im TV und Livestream?

Ihr könnt wie gewohnt zwischen zwei Anlaufstellen wählen, um das Finale zwischen Spanien und England live zu sehen.

Eine davon ist MagentaTV, der Anbieter der Telekom hatte alle Spiele der Europameisterschaft im Programm. Den Livestream könnt Ihr entweder in der MagentaTV App oder über den entsprechenden Browser abrufen. Es wird ein Abonnement benötigt.

Folgendes Team begleitet Euch durch den Abend:

Moderatoren: Johannes B. Kerner und Laura Wontorra

Johannes B. Kerner und Laura Wontorra Experten: Lothar Matthäus, Owen Hargreaves und Tabea Kemme

Lothar Matthäus, Owen Hargreaves und Tabea Kemme Kommentator: Wolff Fuss

Im linearen Fernsehen ist zudem die ARD am Start. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet via sportschau.de außerdem einen Livestream an. Mit dabei sind: