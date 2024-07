"Sag jetzt was!" Lamine Yamal richtet deutliche Botschaft an Frankreich-Star

Als die TV-Kameras den Jubel der Spanier nach dem Schlusspfiff einfingen, drehte sich Lamine Yamal ins Bild und sagte mit einer entsprechenden Geste "Habla! Habla!", also "Sag jetzt was!". Es fällt nicht schwer zu vermuten, dass damit Rabiot gemeint sein dürfte, der aus Sicht des Jungstars wohl zu forsch mit seinen Worten gewesen ist.

Rabiot hatte während einer Pressekonferenz am Montag vor dem Halbfinale über Lamine Yamal gesagt: "Es liegt jetzt an uns, ihn unter Druck zu setzen, es ihm ungemütlich zu machen und ihm zu zeigen, dass er viel mehr leisten muss als bisher, wenn er im EM-Finale spielen will."