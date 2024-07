"Rettet uns vor einem englischen Sieg": Schottische Zeitung bekennt vor EM-Finale mit bissigem Cover Farbe

Die schottische Zeitung The National hat am Tag vor dem EM-Finale zwischen Spanien und England mit einem kuriosen Cover für Aufsehen gesorgt. Darin fordert das Blatt die Spanier auf, Revanche an Schottlands ungeliebten englischen Nachbarn zu nehmen.

The National nutzt dabei das Klischee, dass sich Engländer in ihren Spanien-Urlauben nicht zu benehmen wissen. Zu sehen ist auf dem Cover vom Samstag, wie Spaniens Mittelfeldregisseur Rodri gegen einen als Ball und deutlich übergewichtig dargestellten Engländer tritt.

Dazu schrieb die Zeitung an die Spanier adressiert: "Jeden Sommer überfüllen sie Eure Strände. Sie trinken all Euer Bier. Sie verbreiten Chaos auf Euren Plätzen. Den ganzen Tag essen sie frittiertes Frühstück statt Eures wundervollen Essens. Sie lassen sich in Euren Städten nieder und nutzen Eure öffentlichen Dienste aus. Sie machen sich nicht einmal die Mühe, die Sprache zu lernen."