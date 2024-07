EM 2024 Prämie und Preisgeld, Spanien vs. England im Finale: Wie viel Geld bekommt der Sieger?

Insgesamt werden bei der EM 2024 331 Millionen Euro an die 24 Mannschaften ausgeschüttet. Wer weiter kommt, kriegt logischerweise mehr als Teams, die etwa bereits in der Gruppenphase ausgeschieden sind. Sowohl die Spanier als auch die Engländer haben alleine durch den Einzug ins Finale also bereits ordentlich abkassiert. Der Sieger am 14. Juli bekommt aber zusätzlich noch einmal 9 Millionen Euro. An den Verlierer gehen immerhin 5 Millionen Euro.

EM 2024, Prämien und Preisgelder im Überblick: